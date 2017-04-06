Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер
"Смертника в шапочке" из метро Петербурга уволили с работы
Кадыров прокомментировал взрыв в метро Петербурга
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Победительница конкурса «Мисс Мира 2009» стала мэром ГибралтараРяд СМИ назвал ее «самым красивым мэром в мире»
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
В России за год разорились более 3 тысяч застройщиков
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
СМИ: Запад поймал Киев на лжи о «Буке», сбившем Boeing в Донбассе
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Племянник Хиллари Клинтон прославился из-за внешности (фото)
Шесть украинских автобусов, забитых мигрантами, въехали в Москву
Боевики наведут порядок в Киеве по указу Кличко
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
9В тени стены
10Европейские деревья года
14:10 (мск), источник: Интерфакс

Ветераны на майские праздники смогут бесплатно приехать в Крым по единому билету

6 апреля. Interfax-Russia.ru — Участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно отправиться по единому билету к местам боевой славы в Республику Крым и Севастополь с 1 по 10 мая, сообщила пресс-служба Единой транспортной дирекции в четверг.

«Количество поездок, совершаемых пассажиром в указанный период, не ограничено», — говорится в пресс-релизе.

Бесплатный проезд по единому билету предоставляется, помимо участников и инвалидов войны, одному сопровождающему их лицу.

Безденежные проездные документы можно оформить в билетных кассах АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»).

Перевозки по единому билету с 30 апреля 2017 года будут осуществляться от железнодорожных станций Анапы и Краснодара в семь городов Крымского полуострова: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосия, Судак, Евпатория и Ялта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тариф "Платона" будет повышен на 25% с 15 апреля
Европарламент одобрил безвизовый режим для украинцев
Задержаны предполагаемые сообщники петербургского смертника
Кремль призвал взвешенно подходить к событиям в сирийском Идлибе
Глава Нацбанка Украины объявила об уходе в отставку
Обнаружена новая схема обналичивания денег через ломбарды
Потерявшийся кусок МКС сфотографировали с Земли
Коллекторы нашли способ беспокоить должников в ночное время
Спорт
Сборная Аргентины без Месси рискует не попасть на ЧМ в России Капитан Аргентины Лионель Месси был дисквалифицирован ФИФА на четыре отборочных матча
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Брэд Питт и Роберт Паттинсон на премьере в Голливуде В Лос-Анджелесе состоялась громкая премьера фильма «Затерянный город Z», которую посетил давно не выходивший в свет голливудский актер
Недвижимость
Московские власти не планируют сносить девятиэтажки
В Думе не поддержали налоговые льготы на средства капремонта
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь