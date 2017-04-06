Ветераны на майские праздники смогут бесплатно приехать в Крым по единому билету

«Количество поездок, совершаемых пассажиром в указанный период, не ограничено», — говорится в пресс-релизе.

Бесплатный проезд по единому билету предоставляется, помимо участников и инвалидов войны, одному сопровождающему их лицу.

Безденежные проездные документы можно оформить в билетных кассах АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»).

Перевозки по единому билету с 30 апреля 2017 года будут осуществляться от железнодорожных станций Анапы и Краснодара в семь городов Крымского полуострова: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосия, Судак, Евпатория и Ялта.