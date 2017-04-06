Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовный треугольник: Климова, Антипенко и Носик в новом сериале
"Смертника в шапочке" из метро Петербурга уволили с работы
МИД Украины потребовал от России отменить указ Путина
Жена Игоря Крутого показала младшую дочь
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Победительница конкурса «Мисс Мира 2009» стала мэром ГибралтараРяд СМИ назвал ее «самым красивым мэром в мире»
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Власти Москвы не планируют сносить девятиэтажки
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе Запада по сбитому Boeing
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
Шесть украинских автобусов, забитых мигрантами, въехали в Москву
Боевики наведут порядок в Киеве по указу Кличко
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
9В тени стены
10Европейские деревья года
13:50 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В школах Воронежа усилили меры безопасности после теракта в Петербурге

Управление образования порекомендовало педагогам «повысить бдительность».

В Воронежских школах усилили меры безопасности. В некоторых образовательных организациях родителей попросили временно не входить в здания и встречать детей на улице. Требования связаны с терактом в Санкт-Петербурге, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в управлении образования и молодежной политики мэрии в четверг, 6 марта.

В школах не вводили дополнительных мер, но порекомендовали персоналу и педагогам внимательнее относиться к существующим правилам безопасности, отметили в управлении образования.

 — Каждая городская школа имеет паспорт антитеррористической безопасности, который включает обязательное ограждение территории, видеонаблюдение, определенные подъезды к школе автомобилей спецслужб, пути и места эвакуации, охрану, которая обеспечивает пропускной режим. Без выполнения требований паспорта учреждение не имеет право начать работу 1 сентября. Контролирующие органы жестко проверяют школы. Сразу после теракта в Санкт-Петербурге управление образования и молодежной политики порекомендовало всем подведомственным учреждениям повысить бдительность, — рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в управлении.

Закон об образовании не ограничевает родителей в правах посещать школу. Однако школа может издать распоряжение или обратиться к родителям с просьбой временно встречать детей на улице.

— Накануне в школе нас не пустили через турникет на вахте. Сказали, чтобы ждали детей на улице, — рассказала Оксана, мать ученицы воронежской школы № 1.

Контекст

Взрыв в вагоне петербургского метро случился на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» около 14:40 понедельника, 3 апреля. На станции «Площадь Восстания» нашли и обезвредили второе взрывное устройство. В теракте пострадал 51 человек.

Взрывное устройство в метро привел в действие террорист-смертник. По данным Следственного комитета, террористом оказался 22-летний Акбаржон Джалилов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Владимир Познер в Воронеже: «Не люблю политиков»
Европарламент одобрил безвизовый режим для украинцев
Задержаны предполагаемые сообщники петербургского смертника
Кремль призвал взвешенно подходить к событиям в сирийском Идлибе
Глава Нацбанка Украины объявила об уходе в отставку
Обнаружена новая схема обналичивания денег через ломбарды
Потерявшийся кусок МКС сфотографировали с Земли
Коллекторы нашли способ беспокоить должников в ночное время
Спорт
Сборная Аргентины без Месси рискует не попасть на ЧМ в России Капитан Аргентины Лионель Месси был дисквалифицирован ФИФА на четыре отборочных матча
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Брэд Питт и Роберт Паттинсон на премьере в Голливуде В Лос-Анджелесе состоялась громкая премьера фильма «Затерянный город Z», которую посетил давно не выходивший в свет голливудский актер
Недвижимость
9 принципов ремонта первой квартиры
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь