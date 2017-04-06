В школах Воронежа усилили меры безопасности после теракта в Петербурге

В Воронежских школах усилили меры безопасности. В некоторых образовательных организациях родителей попросили временно не входить в здания и встречать детей на улице. Требования связаны с терактом в Санкт-Петербурге, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в управлении образования и молодежной политики мэрии в четверг, 6 марта.

В школах не вводили дополнительных мер, но порекомендовали персоналу и педагогам внимательнее относиться к существующим правилам безопасности, отметили в управлении образования.

— Каждая городская школа имеет паспорт антитеррористической безопасности, который включает обязательное ограждение территории, видеонаблюдение, определенные подъезды к школе автомобилей спецслужб, пути и места эвакуации, охрану, которая обеспечивает пропускной режим. Без выполнения требований паспорта учреждение не имеет право начать работу 1 сентября. Контролирующие органы жестко проверяют школы. Сразу после теракта в Санкт-Петербурге управление образования и молодежной политики порекомендовало всем подведомственным учреждениям повысить бдительность, — рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в управлении.

Закон об образовании не ограничевает родителей в правах посещать школу. Однако школа может издать распоряжение или обратиться к родителям с просьбой временно встречать детей на улице.

— Накануне в школе нас не пустили через турникет на вахте. Сказали, чтобы ждали детей на улице, — рассказала Оксана, мать ученицы воронежской школы № 1.

Контекст

Взрыв в вагоне петербургского метро случился на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» около 14:40 понедельника, 3 апреля. На станции «Площадь Восстания» нашли и обезвредили второе взрывное устройство. В теракте пострадал 51 человек.