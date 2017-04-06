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13:55 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

На Урале пассажирка сломала в трамвае ребра и отсудила 61 тысячу рублей

Деньги заплатят страховая компания и трамвайно-троллейбусное управление.

ЧП в трамвае № 22 в Екатеринбурге произошло 1 апреля 2016 года, сообщили «АиФ-Урал2 в пресс-службе Свердловского областного суда.

Жительница столицы Урала ехала на переднем сиденье второго вагона, когда на повороте с улицы Луначарского на проспект Ленина вагон резко склонило вправо. При этом женщина упала, ударилась о сиденья и сломала несколько ребер. В результате водителю и кондуктору пришлось вызвать пассажирке скорую помощь. Позднее пострадавшая обратилась с заявлением в страховую компанию («СОГАЗ»), где была застрахована ответственность перевозчика, о выплате возмещения, однако ей отказали. Дескать, трамвай с бортовым № 169−170, в котором произошел инцидент, в их перечне транспортных средств не значится. Тогда женщина обратилась к руководству ТТУ, но также безуспешно.

В результате ей пришлось подать в суд иск о взыскании страховой выплаты, компенсации морального вреда, штрафа, возмещении расходов на лечение. При этом Орджоникидзевский районный суд удовлетворил ее требования частично. Страховщиков обязали выплатить женщине 53 тысячи рублей: 2 000 — компенсация морального вреда, 41 000 — штраф, 10 000 — оплата услуг представителя. С ЕМУП ТТУ также было взыскано 8 тысяч рублей: 5 000 — компенсация морального вреда и 3 000 — оплата услуг представителя.

Правда, представители страховой компании не согласились с решением районной инстанции, но Свердловский областной суд встал на сторону пассажирки.

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