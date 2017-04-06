Пожилая пациентка больницы пропала в Челябинске

Пациентку челябинской больницы № 3, вышедшую из медучреждения в неизвестном направлении, разыскивают в южноуральской столице, сообщают активисты поискового отряда «Легион-спас».

78-летняя женщина пропала около 5 часов утра 5 апреля. Челябинка ростом около 160 см с седыми волосами и голубыми глазами была одета в чёрную кожаную куртку и коричневые брюки, на голове — серая шаль. Волонтёры просят быть особенно внимательными жителей северо-запада Челябинска.