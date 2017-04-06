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13:52 (мск), источник: АиФ Челябинск

Пожилая пациентка больницы пропала в Челябинске

Женщина вышла из медучреждения ранним утром.

Пациентку челябинской больницы № 3, вышедшую из медучреждения в неизвестном направлении, разыскивают в южноуральской столице, сообщают активисты поискового отряда «Легион-спас».

78-летняя женщина пропала около 5 часов утра 5 апреля. Челябинка ростом около 160 см с седыми волосами и голубыми глазами была одета в чёрную кожаную куртку и коричневые брюки, на голове — серая шаль. Волонтёры просят быть особенно внимательными жителей северо-запада Челябинска.

Напомним, ранее в областном центре разыскивали женщину, страдающую потерей памяти: по данным активистов, челябинка нашлась живой.

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