Истребители Су-34 нанесли ракетно-бомбовой удар по воронежскому полигону «Погоново»
В учениях участвовали 300 военнослужащих и
В учениях участвовали 300 военнослужащих и
Пятнадцать экипажей
Летчики и штурманы провели разведку боем и маневренный воздушный бой. Военнослужащие поразили наземные цели, обозначающие укрепления, танковые колонны, командные пункты, самолеты на аэродромах условного противника. Технические возможности
— Сложность полетов для летчиков в сумеречных и ночных условиях заключается в сокрытии расстояний до цели. Без технических средств сложно определить отдаление до цели, а также высоту полета. Но экипажи справились достойно с выполнением поставленных задач. Боевое применение все выполнили на оценки «хорошо» и «отлично», — рассказал старший
Вечером и ночью летчики поднимали и сажали бомбардировщики Су-34 на взлетные полосы, подсвеченные специальными огнями и прожекторами. В сумерках хорошо действует
Экипажи Су-34 применяли обычные свободнопадающие бомбы и неуправляемые ракеты, стреляли из пушек по наземным целям. Для боевого применения использовали боеприпасы большого калибра ФАБ-500. Чтобы подвесить одну бомбу ФАБ-500, нужны усилия около 10 человек, а авиационный комплекс во время полетов обслуживают до 35 человек. Подготовкой самолетов к вылетам занимались техники и инженеры.