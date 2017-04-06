Истребители Су-34 нанесли ракетно-бомбовой удар по воронежскому полигону «Погоново»

Пятнадцать экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34, дислоцирующихся на аэродроме «Бутурлиновка», провели летно-тактические учения (ЛТУ) на воронежском полигоне «Погоново» в среду, 5 апреля. Экипажи выполнили различные задания в дневных и ночных условиях.

Летчики и штурманы провели разведку боем и маневренный воздушный бой. Военнослужащие поразили наземные цели, обозначающие укрепления, танковые колонны, командные пункты, самолеты на аэродромах условного противника. Технические возможности истребителя-бомбардировщика позволили точно поразить объекты-цели на полигоне. Точность попадания бетоннобитных бомб — от 20−30 м до прямого (в зависимости от высоты полета).

— Сложность полетов для летчиков в сумеречных и ночных условиях заключается в сокрытии расстояний до цели. Без технических средств сложно определить отдаление до цели, а также высоту полета. Но экипажи справились достойно с выполнением поставленных задач. Боевое применение все выполнили на оценки «хорошо» и «отлично», — рассказал старший штурман-инспектор авиационной дивизии ЗВО Роман Иванов.

Вечером и ночью летчики поднимали и сажали бомбардировщики Су-34 на взлетные полосы, подсвеченные специальными огнями и прожекторами. В сумерках хорошо действует оптико-телевизионная система. Ночью пилоты задействовали радиолокатор третьего обзора, который с большим разрешением показывает вид на улицах: дороги, дома, машины, реки, изгибы местности. Современные устройства позволяют прицеливаться с высокой точностью, а космическая навигационная система выводит самолет на цель в установленное время.

Экипажи Су-34 применяли обычные свободнопадающие бомбы и неуправляемые ракеты, стреляли из пушек по наземным целям. Для боевого применения использовали боеприпасы большого калибра ФАБ-500. Чтобы подвесить одну бомбу ФАБ-500, нужны усилия около 10 человек, а авиационный комплекс во время полетов обслуживают до 35 человек. Подготовкой самолетов к вылетам занимались техники и инженеры.