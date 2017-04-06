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13:59 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре прошел смотр техники, предназначенной для уборки города летом

В летний период чистить улицы, парки, скверы и набережные Самары будут почти 600 спецмашин.

В Самаре на площади Куйбышева прошёл традиционный смотр коммунальной техники, предназначенной для уборки города в летний период, сообщает администрация областного центра.

В смотре участвовали 122 спецмашины: пылесосы, поливомоечные, подметальные машины, мини-погрузчики и другая техника, представленная муниципальными предприятиями города, а также пятью крупнейшими управляющими компаниями, которые обслуживают более 40% многоквартирных домов. Большинство коммунальных машин универсальны — их можно использовать по назначению и в летний, и зимний периоды. Они маневренны и удобны в управлении.

Больше всех представило технику МП «Благоустройство», парк которого за последние два года был существенно обновлен. Как уже сообщалось, сейчас предприятие проводит испытания новой машины, способной увеличить скорость уборки городских улиц в несколько раз.

Всего летом чистить улицы, парки, скверы и набережные Самары будут почти 600 спецмашин.

Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко проверил не только состояние спецтехники, но и готовность служб ЖКХ к проходящему месячнику по благоустройству.

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