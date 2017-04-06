В Самаре прошел смотр техники, предназначенной для уборки города летом
В летний период чистить улицы, парки, скверы и набережные Самары будут почти 600 спецмашин.
В летний период чистить улицы, парки, скверы и набережные Самары будут почти 600 спецмашин.
В Самаре на площади Куйбышева прошёл традиционный смотр коммунальной техники, предназначенной для уборки города в летний период, сообщает администрация областного центра.
В смотре участвовали 122 спецмашины: пылесосы, поливомоечные, подметальные машины,
Больше всех представило технику МП «Благоустройство», парк которого за последние два года был существенно обновлен. Как уже сообщалось, сейчас предприятие проводит испытания новой машины, способной увеличить скорость уборки городских улиц в несколько раз.
Всего летом чистить улицы, парки, скверы и набережные Самары будут почти 600 спецмашин.
Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко проверил не только состояние спецтехники, но и готовность служб ЖКХ к проходящему месячнику по благоустройству.