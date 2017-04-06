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13:58 (мск), источник: Газета.Ру

Потерявшийся кусок МКС сфотографировали с Земли

Наблюдатели на Земле могут наблюдать в ночном небе кусок защитного экрана МКС, который американские астронавты потеряли, работая за пределами станции 30 марта.

Как сообщалось ранее, астронавт NASA Пегги Уитсон в ходе выхода в открытый космос потеряла часть защитного экрана, предохраняющего Международную космическую станцию от микрометеоритов.

via GIPHY

В настоящее время улетевший фрагмент летит на некотором удалении впереди МКС и виден с Земли даже при помощи обычного бинокля. Так, голландский фотограф Марко Лангброк из Лейдена 3 апреля сумел снять его на фотоаппарат Canon EOS 60D.

Размер экрана составляет 1.5×0.6 метров, по расчетам специалистов, он должен сойти с орбиты в течение нескольких месяцев. «Предмет представляет очень невысокий риск для навигации», — пояснил Холгер Краг, специалист Европейского космического агенства по вопросам космического мусора.

Комментарии
3
А Б
Как видно из сообщения, оторвавшийся защитный экран не создаст проблем как ни для самой станции, так и для навигации в целом. Нет никаких сомнений в том, что НАСА в ближайшее время найдёт способ разрешения создавшейся ситуации.
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Александр д
не налевайте им больше русской водки следующий раз слиняют на венеру
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Владимир Пацак
Может у неё от йогурта мозг закипел?
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