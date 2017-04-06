Потерявшийся кусок МКС сфотографировали с Земли

Как сообщалось ранее, астронавт NASA Пегги Уитсон в ходе выхода в открытый космос потеряла часть защитного экрана, предохраняющего Международную космическую станцию от микрометеоритов.

В настоящее время улетевший фрагмент летит на некотором удалении впереди МКС и виден с Земли даже при помощи обычного бинокля. Так, голландский фотограф Марко Лангброк из Лейдена 3 апреля сумел снять его на фотоаппарат Canon EOS 60D.

Размер экрана составляет 1.5×0.6 метров, по расчетам специалистов, он должен сойти с орбиты в течение нескольких месяцев. «Предмет представляет очень невысокий риск для навигации», — пояснил Холгер Краг, специалист Европейского космического агенства по вопросам космического мусора.