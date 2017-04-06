Дима Билан весело провёл время на Байкале
Более 74 тысяч просмотров уже набрало видео Димы Билана на Байкале. Сейчас певец готовится к концерту в Иркутске, он побывал на озере.
Более 74 тысяч просмотров уже набрало видео Димы Билана на Байкале. Сейчас певец готовится к концерту в Иркутске, он побывал на озере.
В соцсети Билан выложил не только видеосъёмку, но и несколько фотографий. С Кругобайкальской железной дороги, с берега в Листвянке и с местного рыбного рынка. Там певец сидит с рыжим котом, которого, уверен Дмитрий, на Байкале хорошо кормят.