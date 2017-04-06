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13:39 (мск), источник: ИА Башинформ

В Минздраве Башкирии рассказали о демографической ситуации в регионе

УФА, 6 апр 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Министерстве здравоохранения Башкортостана обсудили демографическую ситуацию. С анализом показателей выступил глава ведомства Анвар Бакиров. Он отметил, что по итогам первого квартала этого года показатель смертности в республике составил 12,3 промилле, что на уровне аналогичного периода 2016 года.

Источник: AP 2017

Основными причинами смертности в республике министр назвал болезни системы кровообращения и новообразования. Также, по его словам, особый вклад в показатель смертности вносят внешние причины, за январь-март этот показатель в регионе снизился на 17 процентов. В том числе в 1,5 раза снизилось количество суицидов.

Были озвучены показатели младенческой смертности. В этом направлении в прошлом году удалось достичь показателей в шесть промилле на тысячу родившихся. Тенденция продолжает сохраняться. По сравнению с первым кварталом прошлого года в 2017 году данный показатель снизился на 8,4 процента.

Рассмотрены данные по проведению диспансеризации населения и доступности записи на прием к участковым врачам. В своем выступлении министр особо выделил территории, в которых допущен рост отдельных показателей или не регистрируется положительная динамика.

Данные были предоставлены Ситуационным центром Минздрава РБ. Как отметил Анвар Бакиров, Ситуационный центр продолжает дополняться новыми блоками. Введен блок «Диспансеризация отдельных групп взрослого населения», с помощью которого данные по выполнению годового плана и качественные показатели отражаются в реальном времени.

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