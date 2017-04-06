В Минздраве Башкирии рассказали о демографической ситуации в регионе

Основными причинами смертности в республике министр назвал болезни системы кровообращения и новообразования. Также, по его словам, особый вклад в показатель смертности вносят внешние причины, за январь-март этот показатель в регионе снизился на 17 процентов. В том числе в 1,5 раза снизилось количество суицидов.

Были озвучены показатели младенческой смертности. В этом направлении в прошлом году удалось достичь показателей в шесть промилле на тысячу родившихся. Тенденция продолжает сохраняться. По сравнению с первым кварталом прошлого года в 2017 году данный показатель снизился на 8,4 процента.

Рассмотрены данные по проведению диспансеризации населения и доступности записи на прием к участковым врачам. В своем выступлении министр особо выделил территории, в которых допущен рост отдельных показателей или не регистрируется положительная динамика.

Данные были предоставлены Ситуационным центром Минздрава РБ. Как отметил Анвар Бакиров, Ситуационный центр продолжает дополняться новыми блоками. Введен блок «Диспансеризация отдельных групп взрослого населения», с помощью которого данные по выполнению годового плана и качественные показатели отражаются в реальном времени.