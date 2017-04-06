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15:50 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области скоро отключат отопление

В Волгоградской области началось подведение итогов отопительного периода. На заседании областной межведомственной комиссии результаты сезона оценены в целом как положительные.

Источник: РИАЦ

В частности, специалисты отметили резкое снижение количества муниципальных образований, не устранивших в срок замечания, вынесенные в ходе проверок.

На заседании также была озвучена информация, из которой следовало, что в течение отопительного периода температура воздуха в домах потребителей не снижалась ниже нормативных значений: +18°-+20°С.

Что касается сроков окончания отопительного сезона, то соответствующее решение будет принято каждым муниципальным образованием региона самостоятельно, когда среднесуточная температура окружающего воздуха превысит отметку +8 градусов Цельсия и продержится на протяжении пяти дней.

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