В Волгоградской области скоро отключат отопление

В частности, специалисты отметили резкое снижение количества муниципальных образований, не устранивших в срок замечания, вынесенные в ходе проверок.

На заседании также была озвучена информация, из которой следовало, что в течение отопительного периода температура воздуха в домах потребителей не снижалась ниже нормативных значений: +18°-+20°С.

Что касается сроков окончания отопительного сезона, то соответствующее решение будет принято каждым муниципальным образованием региона самостоятельно, когда среднесуточная температура окружающего воздуха превысит отметку +8 градусов Цельсия и продержится на протяжении пяти дней.