В Волгоградской области скоро отключат отопление
В Волгоградской области началось подведение итогов отопительного периода. На заседании областной межведомственной комиссии результаты сезона оценены в целом как положительные.
В Волгоградской области началось подведение итогов отопительного периода. На заседании областной межведомственной комиссии результаты сезона оценены в целом как положительные.
В частности, специалисты отметили резкое снижение количества муниципальных образований, не устранивших в срок замечания, вынесенные в ходе проверок.
На заседании также была озвучена информация, из которой следовало, что в течение отопительного периода температура воздуха в домах потребителей не снижалась ниже нормативных значений: +18°-+20°С.
Что касается сроков окончания отопительного сезона, то соответствующее решение будет принято каждым муниципальным образованием региона самостоятельно, когда среднесуточная температура окружающего воздуха превысит отметку +8 градусов Цельсия и продержится на протяжении пяти дней.