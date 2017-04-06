В российских аэропортах ввели дополнительные меры безопасности

«Во всех аэропортах введены повышенные режимы транспортной безопасности, это касается совершенно конкретных мер: начиная от усиленного режима патрулирования по периметру аэропорта и в самих терминалах, дополнительного досмотра, проведения дополнительного видеомониторинга», — сообщил Окулов в эфире телеканала «Россия 24».

При этом замглавы Минтранса признал, что любые дополнительные меры приносят неудобства пассажирам, и аэропорты рекомендуют приезжать вылетающим заранее.