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13:51 (мск), источник: РИА Новости

В российских аэропортах ввели дополнительные меры безопасности

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости/Прайм. Дополнительные меры авиационной безопасности введены во всех российских аэропортах после трагических событий в Санкт-Петербурге, заявил замминистра транспорта РФ Валерий Окулов.

Источник: РИА Новости

«Во всех аэропортах введены повышенные режимы транспортной безопасности, это касается совершенно конкретных мер: начиная от усиленного режима патрулирования по периметру аэропорта и в самих терминалах, дополнительного досмотра, проведения дополнительного видеомониторинга», — сообщил Окулов в эфире телеканала «Россия 24».

При этом замглавы Минтранса признал, что любые дополнительные меры приносят неудобства пассажирам, и аэропорты рекомендуют приезжать вылетающим заранее.

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