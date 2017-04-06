Канализационные стоки посёлка Усть-Ордынский загрязняют реку

Водопад, бурная речушка — казалось бы, идеальное место для парка отдыха. Но есть одно но. Это канализационные стоки целого посёлка. Очистные в Усть-Ордынском не работают много лет.

— Дети приходят сюда играть. Я им говорю, вы утонуть можете — это первое, а второе -здесь одна инфекция.

Страх подцепить болезнь возник не на пустом месте. В общую канализацию попадают отходы противотуберкулёзного диспансера, хотя по всем нормам у медучреждения должна быть своя закрытая система очистки. Вот к пункту приёма подъехала машина, сливает жидкость.

— Вот вы в день сколько машин привозите?

— 3−5

— А откуда?

— Противотуберкулёзный диспансер.

Рядом с очистными находятся жилые дома. Люди уже привыкли к зловонию. Говорят, что периодически отходы здесь сбрасывает и мясокомбинат. Далее все эти стоки попадают в реку Куду. Деревня с одноимённым названием находится ниже по течению.

— Не исключена возможность попадания инфекционной болезни, той же чумы, непосредственно через неочищенные отходы, которые текут в район деревни Куды, — говорит руководитель группы общественного мониторинга по проблемам экологии РО ОНФ в Иркутской области Сергей Апанович.

Совещание, посвящённое проблеме, прошло неделю назад. Глава посёлка Евгений Бардаханов на нём присутствовал. И вот активисты Общероссийского народного фронта вместе с журналистами федеральной программы «Вести» решили посмотреть, что сделано за это время. Ровным счётом ничего. Мэр пытается выставить журналистов за дверь.

— Выйдите пожалуйста, не надо так делать.

— Почему вы нас выталкиваете?

— Никто вас не выталкивает.

И даже с активистами ОНФ глава администрации разговаривать не стал, просто покинул кабинет. Местные жители сообщают, что очистные сооружения власти обещают построить с 2014-го года. Но проект всё время в разработке. Ситуацией заинтересовалась прокуратура. В ближайшее время здесь пройдёт проверка.