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14:00 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Больница Березовского заплатит 400 тысяч за смерть ребенка

В утробе матери.

Березовскую центральную городскую больницу обязали выплатить 400 000 рублей в качестве моральной компенсации за смерть нерожденного ребенка. Такое решение принял Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга, передает «Уралинформбюро».

В 2016 году местная жительница наблюдалась в женской консультации ЦГБ. В августе беременная женщина почувствовала, что ребенок практически не шевелится. Анализы показали критическое состояние плода, но врач не счел нужным госпитализировать пациентку. Через два дня ребенок умер. Как показала экспертиза, причиной стала внутриутробная гипоксия из-за нарушения кровообращения — нерожденный малыш задохнулся.

Комментировать ситуацию в областном минздраве отказались.

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