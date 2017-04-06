В Пермь поставили партию зараженных цветов

Выявленный вредитель признан одним из опаснейших для овощных, цветочных и декоративных культур закрытого грунта. Калифорнийский трипс — это насекомое размером в два миллиметра. В основном он поражает цветочные почки, бутоны, цветки. Скрывается под чешуйками луковичных сортов. При химической обработке он остается невредим. Данное насекомое может переносить вирусные заболевания.

Трипс был обнаружен в ходе экспертизы проб в лаборатории Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР». Руководство ООО «АПК-Трейд» решило избавиться от зараженной партии цветов. 4 апреля в присутствии сотрудника Россельхознадзора все 160 растений были сожжены.