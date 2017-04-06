Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли
"Смертника в шапочке" из метро Петербурга уволили с работы
СМИ узнали о новой версии подрыва смертника в метро Петербурга
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
В России за год разорились более 3 тысяч застройщиков
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
"Не поняла, кого я предала": Максакова о возвращении в РФ
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
Шесть украинских автобусов, забитых мигрантами, въехали в Москву
Боевики наведут порядок в Киеве по указу Кличко
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
9В тени стены
10Европейские деревья года
13:59 (мск), источник: Новости Перми

В Пермь поставили партию зараженных цветов

160 срезов цветов альстромерии из Колумбии поступили в адрес ООО «АПК-Трейд». Выяснилось, что вся партия заражена западным калифорнийским цветочным трипсом. Собственник решил сжечь поставленный товар.

Выявленный вредитель признан одним из опаснейших для овощных, цветочных и декоративных культур закрытого грунта. Калифорнийский трипс — это насекомое размером в два миллиметра. В основном он поражает цветочные почки, бутоны, цветки. Скрывается под чешуйками луковичных сортов. При химической обработке он остается невредим. Данное насекомое может переносить вирусные заболевания.

Трипс был обнаружен в ходе экспертизы проб в лаборатории Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР». Руководство ООО «АПК-Трейд» решило избавиться от зараженной партии цветов. 4 апреля в присутствии сотрудника Россельхознадзора все 160 растений были сожжены.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Пермь поставили партию зараженных цветов
Европарламент одобрил безвизовый режим для украинцев
Задержаны предполагаемые сообщники петербургского смертника
Кремль призвал взвешенно подходить к событиям в сирийском Идлибе
Глава Нацбанка Украины объявила об уходе в отставку
Обнаружена новая схема обналичивания денег через ломбарды
Потерявшийся кусок МКС сфотографировали с Земли
Коллекторы нашли способ беспокоить должников в ночное время
Спорт
Сборная Аргентины без Месси рискует не попасть на ЧМ в России Капитан Аргентины Лионель Месси был дисквалифицирован ФИФА на четыре отборочных матча
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Брэд Питт и Роберт Паттинсон на премьере в Голливуде В Лос-Анджелесе состоялась громкая премьера фильма «Затерянный город Z», которую посетил давно не выходивший в свет голливудский актер
Недвижимость
9 принципов ремонта первой квартиры
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь