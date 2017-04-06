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15:15 (мск), источник: РИА "Воронеж"

«Тотальный диктант» в Воронеже прочтет Камиль Тукаев

Заслуженный артист России встретится с горожанами в бизнес-отеле «Дегас».

Заслуженный артист России, актер Воронежского Камерного театра Камиль Тукаев прочтет в Воронеже текст «Тотального диктанта» в субботу, 8 апреля, сообщили региональные кураторы акции. Горожане увидят Камиля Тукаева на площадке в бизнес-отеле «Дегас» на улице Пятницкого, 65а. На четверг, 6 апреля, свободных мест на этой площадке не осталось.

«Диктаторами» — так организаторы называют чтецов диктанта — также станут режиссер и актер Борис Алексеев (в Никитинской библиотеке), телеведущий, продюсер и солист группы «Кешью» Иван Орехов (на площадке филологического факультета ВГУ), тележурналист Дальмира Бирюкова (на журфаке ВГУ). В сити-парке «Град» текст диктанта прочтет руководитель Центра русского языка ВГУ Людмила Кольцова, в главном корпусе ВГУ — проректор вуза по воспитательной и социальной работе Олег Гришаев.

«Тотальный диктант» начнется в 14:00 субботы, 8 апреля. Участники напишут под диктовку текст писателя и сценариста Леонида Юзефовича. Каждая часть текста — эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.

В Воронеже для проведения диктанта откроется более 15 площадок. Диктант впервые пройдет на корабле «Гото Предестинация» — правда, площадка будет работать только для семи сотрудников Воронежского краеведческого музея. Разместить на корабле больше людей нет возможности — это нарушило бы технику безопасности, пояснили организаторы корреспонденту РИА «Воронеж».

Регистрация на диктант открылась 29 марта. К 6 апреля на многих площадках не осталось мест. Регистрация закончилась в ВГУ, Никитинской библиотеке, библиотеке Платонова, отеле «Дегас», Доме журналиста, ТРЦ «Максимир». Места остались в Воронежском экономико-правовом институте, Центре знаний и творчества «Нобель» (Ботанический переулок, 47а), Воронежском педагогическом университете, ТК «Армада», Информационном центре по атомной энергии (Рабочий проспект, 100). Написать текст можно будет и онлайн. Запись на диктант ведется на официальном сайте акции.

Контекст

Воронеж в шестой раз присоединится к Тотальному диктанту в 2017 году в 8 апреля. Автором текста Тотального диктанта-2017 стал писатель Леонид Юзефович. Каждая часть текста — эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.

ВГУ для подготовки к Тотальному диктанту запустил курсы «Русский по четвергам». Занятия проходят по четвергам с 16 февраля и по 6 апреля. Желающих ждут еженедельно в корпусе филфака (площадь Ленина, 10, 3 этаж, аудитория № 37) к 18:30. Кроме того, воронежцы могут готовиться к Тотальному диктанту в режиме онлайн — бесплатные занятия проходят на сайте образовательной акции.

Генеральными партнерами Тотального диктанта в 2017 году выступают Tele2, Ресторанная компания «Burger Group» и Сити-парк «Град». Акция проводится при поддержке филологического факультета ВГУ.

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