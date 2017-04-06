В Прикамье откроются амбулаторные кабинеты для неизлечимо больных пациентов

Открытие амбулаторных кабинетов паллиативной медицинской помощи также планируется в пермских лечебных учреждениях: городской больнице № 7, городской клинической поликлинике, а также Березниковской городской поликлинике. Такие кабинеты намечено открыть также в других районах Перми и городах Прикамья, где действуют межмуниципальные центры, которые могут обеспечить внедрение выездных форм работы и психологическое сопровождение паллиативных больных.

На базе ГБУЗ ПК «ГКБ № 7» в Перми предусмотрено создание центра паллиативной помощи, который должен оказывать организационно-методическую поддержку другим учреждениям здравоохранения.

Кабинет паллиативной помощи предполагает не только посещение больными лечебного учреждения, но и выезд медицинского работника на дом. В рамках амбулаторного наблюдения доктор будет отслеживать динамику заболевания, назначать и выписывать психотропные и наркотические обезболивающие препараты, направлять, если это необходимо, в стационар или на консультации к узким специалистам. Родственники больного всегда могут получить совет по уходу за ним, а также любую психологическую помощь и поддержку.

Отметим, в Прикамье с 2013 по 2016 год обеспеченность стационарными паллиативными койками и койками сестринского ухода выросла в десятки раз и составила в общей сложности 770 коек. В паллиативных отделениях в 2016 году было пролечено 4 тыс. 466 взрослых и 164 детей. В отделениях сестринского ухода на 535 койках в прошлом году оказана помощь 10 тыс. 359 жителям Пермского края.

Паллиативная помощь взрослым оказывается в 12 больницах Пермского края, а детям — в ГДКБ № 13. Тогда как койки сестринского ухода функционируют в 32 лечебных учреждениях.

Источник — Пермский региональный сервер.