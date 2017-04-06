Намусорили горы! В областной столице начались весенние субботники
За время традиционных субботников челябинская городская свалка принимает 70−90 тыс. кубов мусора. Это гора размером с ту самую высотку с Кировки «Челябинск-сити».
За время традиционных субботников челябинская городская свалка принимает 70−90 тыс. кубов мусора. Это гора размером с ту самую высотку с Кировки «Челябинск-сити».
Субботники продлятся до 1 июня. В прошлом году в них приняли участие около 140 тыс. горожан.
«Очень надеемся, что и нынче люди отзовутся, — говорит Владимир Жучков, начальник Управления благоустройства Администрации г. Челябинска. — Мы приглашаем к участию и все крупные предприятия, учащихся вузов. Что приятно, к нам уже обращаются общественные организации с просьбами принять их помощь в уборке города. Им для уборки мы отводим
По его словам, городские УК уже начали уборку придомовых территорий — чистят и красят скамейки и игровые конструкции, приводят в порядок наружные сети.
«Серьёзную работу приходится вести с застройщиками, — признался Жучков. — Строительных площадок в городе много. Как правило, городской пейзаж они не красят.
И клёны, и сирень.
В прошлом году за весь
«Это только кажется, что у нас много таких мест, — говорит Евгений Крехтунов, начальник Управления экологии и природопользования Администрации г. Челябинска. — Зачастую выпускаются из виду подземные коммуникации и теплотрассы. А там, где они проходят, деревья высаживать нельзя: либо их позже всё равно уберут для того, чтобы произвести необходимые работы, либо они погибнут сами».
«Бывает, инициативные жители высаживают деревья очень близко к домам, — констатирует факт Жучков, — и
Высаживать будут американский и канадский клёны, липы, яблони, сирень и другие виды кустарников. Они хорошо приживаются на уральской земле. А вот дубы и берёзы к высадке не рекомендуются, потому что вызывают аллергию.
«В 40−50 годы в нашем городе было высажено очень много тополей, — говорит Крехтунов. — Они быстро растут и позволяют быстро озеленить город. Но пух, который с них летит, этот тот же аллерген, а его скопление может стать причиной пожара. Поэтому сегодня тополя мы рекомендуем к высадке в очень ограниченном количестве и только пирамидальные, которые практически не дают пуха». Будут высаживаться и еловые породы. Но поскольку они значительно дороже остальных деревьев, ими облагородят только самые знаковые места в центре города".
В Управлении также пообещали, что будут следить, чтоб высаживались не вички, которые, возможно, не приживутся, а нормальные деревья. Гарантия на высаженное дерево — два года, если
Чистые дороги к маю.
Если уборка дворов началась ещё не везде, поскольку не окончательно сошёл снег, то улицы города уже убирают вовсю. В первую очередь убирается весь мусор с дорожных обочин. Обычно это делается вручную. «На дорогах, которые закреплены за нами, сегодня трудится около 40 человек, — отчитался Евгений Луганский, руководитель управления по эксплуатации автомобильных дорог АО “Южуралмост”. — Они уже привели в порядок 30% дорожных обочин. Далее следует механическая уборка улиц с помощью
Он также обратил внимание жителей на отсутствие пылевых бурь этой весной. Оказывается, этой зимой на челябинские дороги было высыпано вдвое меньше
«Этим летом вы не увидите пыли и грязи на дорогах, — заверил Луганский. — Раньше у нас было только 23 вакуумных пылесоса. Сейчас мы приобрели ещё 20. Благодаря этому убираться в городе будет проще и быстрее. К майским праздником наведём чистоту на всех дорогах!».
Во время субботников на улицы города ежедневно будут выводиться: — 10−20 самосвалов — 15−20 погрузчиков — 50 тракторов со щётками- 25 поливомоечных машин — 4 термобункера- 2 компрессора- 1 фреза- 35−40 вакуумных пылесосов- 80−90 дорожных рабочих. Техника выводится на дороге в круглосуточном режиме и в выходные дни.