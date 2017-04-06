Намусорили горы! В областной столице начались весенние субботники

Субботники продлятся до 1 июня. В прошлом году в них приняли участие около 140 тыс. горожан.

«Очень надеемся, что и нынче люди отзовутся, — говорит Владимир Жучков, начальник Управления благоустройства Администрации г. Челябинска. — Мы приглашаем к участию и все крупные предприятия, учащихся вузов. Что приятно, к нам уже обращаются общественные организации с просьбами принять их помощь в уборке города. Им для уборки мы отводим общественно-деловые зоны».

По его словам, городские УК уже начали уборку придомовых территорий — чистят и красят скамейки и игровые конструкции, приводят в порядок наружные сети.

«Серьёзную работу приходится вести с застройщиками, — признался Жучков. — Строительных площадок в городе много. Как правило, городской пейзаж они не красят. Где-то оставляет желать лучшего внешний вид ограждений, где-то нет постов для мойки колёс, а в результате, выезжая с площадки, техника выносит грязь на проезжую часть».

И клёны, и сирень.

В прошлом году за весь весенне-летний период в областной столице было высажено 6,5 тыс. деревьев. Нынче за время субботников в планах высадить 3600 деревьев. Сейчас для них ищут места.

«Это только кажется, что у нас много таких мест, — говорит Евгений Крехтунов, начальник Управления экологии и природопользования Администрации г. Челябинска. — Зачастую выпускаются из виду подземные коммуникации и теплотрассы. А там, где они проходят, деревья высаживать нельзя: либо их позже всё равно уберут для того, чтобы произвести необходимые работы, либо они погибнут сами».

«Бывает, инициативные жители высаживают деревья очень близко к домам, — констатирует факт Жучков, — и из-за этого начинаются разрушения фундамента. К тому через дворы часто проходят и сети. УК должны за этим следить, им все нормы известны».

Высаживать будут американский и канадский клёны, липы, яблони, сирень и другие виды кустарников. Они хорошо приживаются на уральской земле. А вот дубы и берёзы к высадке не рекомендуются, потому что вызывают аллергию.

«В 40−50 годы в нашем городе было высажено очень много тополей, — говорит Крехтунов. — Они быстро растут и позволяют быстро озеленить город. Но пух, который с них летит, этот тот же аллерген, а его скопление может стать причиной пожара. Поэтому сегодня тополя мы рекомендуем к высадке в очень ограниченном количестве и только пирамидальные, которые практически не дают пуха». Будут высаживаться и еловые породы. Но поскольку они значительно дороже остальных деревьев, ими облагородят только самые знаковые места в центре города".

В Управлении также пообещали, что будут следить, чтоб высаживались не вички, которые, возможно, не приживутся, а нормальные деревья. Гарантия на высаженное дерево — два года, если где-то оно не приживётся, то через пару лет организация, занимавшаяся высадкой, должна будет заменить его другим. И уже за свой счёт, а не за счёт муниципалитета.

Чистые дороги к маю.

Если уборка дворов началась ещё не везде, поскольку не окончательно сошёл снег, то улицы города уже убирают вовсю. В первую очередь убирается весь мусор с дорожных обочин. Обычно это делается вручную. «На дорогах, которые закреплены за нами, сегодня трудится около 40 человек, — отчитался Евгений Луганский, руководитель управления по эксплуатации автомобильных дорог АО “Южуралмост”. — Они уже привели в порядок 30% дорожных обочин. Далее следует механическая уборка улиц с помощью подметально-уборочных машин. И затем уже состояние поддерживается с помощью вакуумных пылесосов и поливомоечных машин. К слову сказать, этой зимой мы получили несколько новых поливомоечных машин. Они хороши тем, что у них больше ёмкости для полива, поэтому ездить за водой им придётся реже».

Он также обратил внимание жителей на отсутствие пылевых бурь этой весной. Оказывается, этой зимой на челябинские дороги было высыпано вдвое меньше песко-соляной смеси, чем прошлой. Да и снега вывезли вдвое больше — 1 млн 200 тыс. тонн, Сейчас для них ищут места.

«Этим летом вы не увидите пыли и грязи на дорогах, — заверил Луганский. — Раньше у нас было только 23 вакуумных пылесоса. Сейчас мы приобрели ещё 20. Благодаря этому убираться в городе будет проще и быстрее. К майским праздником наведём чистоту на всех дорогах!».

Во время субботников на улицы города ежедневно будут выводиться: — 10−20 самосвалов — 15−20 погрузчиков — 50 тракторов со щётками- 25 поливомоечных машин — 4 термобункера- 2 компрессора- 1 фреза- 35−40 вакуумных пылесосов- 80−90 дорожных рабочих. Техника выводится на дороге в круглосуточном режиме и в выходные дни.