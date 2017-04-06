Ушел из жизни экс-декан филфака ОмГПУ Игорь Морозов

Игорь Юрьевич Морозов был кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры информационных и коммуникационных технологий в образовании и известен всем на филологическом факультете (да и не только), с которым связал большую часть трудовой жизни. С 2001 по 2006 год занимал должность декана.

— Игорь Юрьевич внес неоценимый вклад в подготовку педагогических кадров города, области, страны, в становление специальности «Связи с общественностью», в создание и развитие магистерской программы «Информационные технологии в филологическом образовании».

Память об Игоре Юрьевиче Морозове навсегда сохранится в сердцах его друзей, коллег и учеников, — говорится на сайте Омского государственного педагогического университета.

Проститься с преподавателем, коллегой можно будет в субботу, 8 апреля, с 12:00 до 13:00 часов в ритуальном зале по улице Партизанской, 20/1.