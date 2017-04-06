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16:47 (мск), источник: КалининградLive

В Калининграде отпразднуют очередную годовщину штурма Кенигсберга

ИА Бесспорно RU. В Калининграде состоятся мероприятия, посвященные 72-й годовщине штурма Кенигсберга.

Так, 8 апреля на территории БФУ имени Канта (улица А. Невского, 14) будет организована историческая реконструкция штурма. В ней примут участие 120 лучших реконструкторов Калининградской области, Москвы и Санкт-Петербурга. В мероприятии задействуют несколько образцов военной техники 40-х годов ХХ века.

С военной формой, оружием и техникой периода Великой Отечественной войны также познакомит интерактивная выставка. Балтийский флот представит образцы современного вооружения. На сцене перед административным корпусом, с 13 до 16 часов, состоится праздничный концерт. Почётным гостем мероприятия станет Михаил Алексеевич Булатов из Курска — участник штурма Кенигсберга, Герой Советского Союза.

В тот же день в филиале областного историко-художественного музея «Форт № 5», в 14 часов, состоится мероприятие «Так штурмовали Форт № 5». Там же откроется выставка к 75-летию образования полка «Нормандия-Неман» «В небесах мы летали одних», прокомментировали в Калининграде сегодня, 6 апреля 2017 года, информационному агентству Rainbow в пресс-службе правительства Калининградской области.

9 апреля, с 11 часов, состоится торжественное возложение венков и цветов к мемориальному комплексу 1200 воинам-гвардейцам.

На 14 часов запланировано начало военно-исторической реконструкции «Штурм Кёнигсберга» на территории форта № 11 «Дёнхофф». В реконструкции примут участие члены военно-исторических клубов Калининграда и Калининградской области. Также будут работать интерактивные площадки, полевая кухня и проводиться экскурсии.

В годовщину памятных событий проект «Народный экскурсовод» предлагает в рамках специальной экскурсии вспомнить имена героев: маршалов Василевского и Рокоссовского, генералов Черняховского и Соммера, многих других военачальников. Путешествие начнется в 13 часов около башни Дона, на которой был поднят красный флаг — символ Победы. Маршрут прогулки продолжится по Клинической улице, история которой неразрывно связана с событиями весны 1945 года, и завершится у бункера генерала Ляша.

В Музее мирового океана начнёт работу выставка из фондов Государственного музея истории Санкт-Петербурга «Ленинградская блокада в фотографиях Бориса Кудоярова». Выставка даст возможность увидеть подлинные свидетельства жизни блокадного Ленинграда. Около 60 фотографий Бориса Кудоярова — известного военного корреспондента, который все 900 дней блокады провел в Ленинграде в качестве репортера газеты «Комсомольская правда», расскажут о том трагическом времени.

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