В Калининграде отпразднуют очередную годовщину штурма Кенигсберга
ИА Бесспорно RU. В Калининграде состоятся мероприятия, посвященные 72-й годовщине штурма Кенигсберга.
ИА Бесспорно RU. В Калининграде состоятся мероприятия, посвященные 72-й годовщине штурма Кенигсберга.
Так, 8 апреля на территории БФУ имени Канта (улица А. Невского, 14) будет организована историческая реконструкция штурма. В ней примут участие 120 лучших реконструкторов Калининградской области, Москвы и
С военной формой, оружием и техникой периода Великой Отечественной войны также познакомит интерактивная выставка. Балтийский флот представит образцы современного вооружения. На сцене перед административным корпусом, с 13 до 16 часов, состоится праздничный концерт. Почётным гостем мероприятия станет Михаил Алексеевич Булатов из Курска — участник штурма Кенигсберга, Герой Советского Союза.
В тот же день в филиале областного
9 апреля, с 11 часов, состоится торжественное возложение венков и цветов к мемориальному комплексу 1200
На 14 часов запланировано начало
В годовщину памятных событий проект «Народный экскурсовод» предлагает в рамках специальной экскурсии вспомнить имена героев: маршалов Василевского и Рокоссовского, генералов Черняховского и Соммера, многих других военачальников. Путешествие начнется в 13 часов около башни Дона, на которой был поднят красный флаг — символ Победы. Маршрут прогулки продолжится по Клинической улице, история которой неразрывно связана с событиями весны 1945 года, и завершится у бункера генерала Ляша.
В Музее мирового океана начнёт работу выставка из фондов Государственного музея истории