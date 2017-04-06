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15:12 (мск), источник: Аргументы и факты

Полиция Индии обнаружила в джунглях девочку-маугли

Индийский полицейский Суреш Ядав обнаружил 8-летнюю девочку-маугли во время обхода в лесу штата Уттар-Прадеш.

Как пишет Times of India, девочка была в стае обезьян. Когда мужчина попытался забрать ребенка, животные завизжали на него. Отогнать приматов от маугли удалось лишь после того, как на помощь пришли другие стражи порядка.

Девочку доставили в медучреждение. Врачи установили, что ребенок не умеет говорить, ест как животное. Также она боялась людей.

Сейчас врачи отмечают, что состояние девочки улучшилось, она даже научилась ходить на ногах, но иногда все же опускается на четвереньки.

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