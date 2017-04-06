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15:22 (мск), источник: Volga News

На стадионе «Самара-Арена» готова половина кровли

На стадионе «Самара-Арена» готова половина кровли, сообщил сайт ФГУП «Спорт-Инжиниринг».

В ходе работ 5 апреля установлены 48-ой и 49-ый кровельные блоки.

«Это огромные металлические полудуги, формирующие неповторимый космический облик арены, — говорится в сообщении. — Всего их будет 96, то есть смонтирована половина крыши. Технологии ориентации, сборки и установки этих монстров настолько сложны, что работу монтажников сравнивают с трудом ювелиров».

Установку кровельных конструкций начали еще в конце марта прошлого года, а завершить планируется летом 2017 года. Всего за календарный год с марта 2016 г. по февраль 2017 г. было смонтировано 4,5 тыс. т основных металлоконструкций, за март 2017 г. — 2 тыс. тонн.

В июне начнутся работы по устройству газона, поэтому строители меняют технологию установки оставшихся монтажных блоков. Если сейчас их монтируют краны, стоящие на поле, то с лета сборка будет осуществляться с внешней стороны стадиона.

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