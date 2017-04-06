Игроки «Крыльев Советов» посетили школу-интернат «Преодоление»

Игроки «КС» подарили школе матчевую афишу с автографами всей команды, клубный флаг, а также вручили билеты на субботнюю игру с «Амкаром». Приезд футболистов вызвал у ребят настоящий восторг. Воспитанники школы-интерната долго не хотели отпускать игроков, засыпали вопросами и приглашали в гости вновь.

После встречи Илья Визнович и Виталий Шильников сфотографировались со всеми желающими и оставили на специальной доске свои пожелания учащимся и школе-интернату «Преодоление», сообщает официальный сайт клуба.