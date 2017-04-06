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15:21 (мск), источник: Volga News

Игроки «Крыльев Советов» посетили школу-интернат «Преодоление»

Молодые футболисты «Крыльев» — форвард Илья Визнович и голкипер Виталий Шильников посетили самарскую школу-интернат «Преодоление», где провели открытый урок и поиграли со школьниками в настольный футбол.

Игроки «КС» подарили школе матчевую афишу с автографами всей команды, клубный флаг, а также вручили билеты на субботнюю игру с «Амкаром». Приезд футболистов вызвал у ребят настоящий восторг. Воспитанники школы-интерната долго не хотели отпускать игроков, засыпали вопросами и приглашали в гости вновь.

После встречи Илья Визнович и Виталий Шильников сфотографировались со всеми желающими и оставили на специальной доске свои пожелания учащимся и школе-интернату «Преодоление», сообщает официальный сайт клуба.

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