Игроки «Крыльев Советов» посетили школу-интернат «Преодоление»
Молодые футболисты «Крыльев» — форвард Илья Визнович и голкипер Виталий Шильников посетили самарскую
Молодые футболисты «Крыльев» — форвард Илья Визнович и голкипер Виталий Шильников посетили самарскую
Игроки «КС» подарили школе матчевую афишу с автографами всей команды, клубный флаг, а также вручили билеты на субботнюю игру с «Амкаром». Приезд футболистов вызвал у ребят настоящий восторг. Воспитанники
После встречи Илья Визнович и Виталий Шильников сфотографировались со всеми желающими и оставили на специальной доске свои пожелания учащимся и