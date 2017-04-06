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14:44 (мск), источник: РИА Новости

Минтруд России назвал самые востребованные профессии в 2017 году

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Министерство труда России составило список самых востребованных профессий в стране в 2017 году. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные ведомства.

Источник: РИА Новости

Отмечается, что в текущем году работодатели наиболее заинтересованы в специалистах высшей квалификации в сфере науки, техники и в гуманитарных областях. В частности, речь идет о работниках промышленности, строительства, транспорта, а также юристах, научных сотрудниках и врачах.

Также в ведомстве рассказали о том, какие специалисты будут наименее востребованы в 2017 году. По данным Минтруда, со сложностями при поиске работы столкнутся профессионалы в бизнес-сфере, администраторы, руководители и служащие, занятые подготовкой документации.

Комментарии
11
Оксана Поддубная
Самая востребованная профессия - диванный аналитик. Конь в пальто, мехтиев-рагуленко и моя любовь АБ востребованы, как никогда!
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Мистер
У вас там кремлеботов еще набирают? У меня тут есть один человек с низким уровнем социальной ответственности. Как раз таких и набирают у вас там. Вы уже все такие. Отправлю его к вам на Савушкина 55.
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Россиянен
когда с коррупцией в ГУПах будете бороться?
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