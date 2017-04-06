Минтруд России назвал самые востребованные профессии в 2017 году

Отмечается, что в текущем году работодатели наиболее заинтересованы в специалистах высшей квалификации в сфере науки, техники и в гуманитарных областях. В частности, речь идет о работниках промышленности, строительства, транспорта, а также юристах, научных сотрудниках и врачах.

Также в ведомстве рассказали о том, какие специалисты будут наименее востребованы в 2017 году. По данным Минтруда, со сложностями при поиске работы столкнутся профессионалы в бизнес-сфере, администраторы, руководители и служащие, занятые подготовкой документации.