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15:18 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Выбрана дата весеннего общегородского субботника в Красноярске

С 17 марта в городе организованы санитарные пятницы.

Весенний двухмесячник по благоустройству в текущем году пройдет в Красноярске с 10 апреля по 10 июня. Соответствующее распоряжение подписано накануне главой города Эдхамом Акбулатовым. Определена и дата общегородского весеннего субботника — 29 апреля, сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства мэрии.

Весенний двухмесячник «За чистый город, чистую Сибирь» традиционно включает в себя мероприятия по санитарной очистке территорий, мойке памятников, ремонту и покраске дорожных ограждений, указателей и остановок общественного транспорта, приведению в порядок светофоров, дорожных знаков, очистке поверхностей опор, ограждений, павильонов на остановках пассажирского транспорта от объявлений, плакатов и афиш. Также будут высаживаться деревья, кустарники и цветы.

С 17 марта в городе организованы санитарные пятницы. Представители организаций и предприятий в каждом районе приводят в порядок городские территории и участки возле тех зданий, где работают их сотрудники. Ближайшая пятница тоже будет объявлена санитарной. Впервые в этом году проходила и еще одна акция — «Чистое воскресенье». 26 марта в городе была устроена специализированная масштабная уборка самых крупных площадей и скверов.

К участию в любых акциях по уборке территорий в эти дни приглашаются все красноярцы. За помощью в организации таких мероприятий можно обращаться в районные администрации и свои управляющие компании.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска.

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