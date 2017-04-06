8 апреля на Дону проведут областной субботник и День древонасаждения

Это завершающее мероприятие «Месячника чистоты». Как сообщает сайт донского правительства, жители региона очистят от веток и мусора территорию в 19,5 тыс. квадратных метров. Кроме того, люди уберут 5,7 тыс. квадратных метров лесополос.

Ожидается, что в уборке примут участие около 120 тысяч человек, будет задействовано более трёх тысяч единиц техники. Добавим, в этом году субботник на Дону объединён с Днём древонасаждения. На территории области высадят свыше 50 тысяч деревьев и более 18 тысяч кустарников.