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16:35 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

8 апреля на Дону проведут областной субботник и День древонасаждения

8 апреля в Ростовской области пройдет масштабный субботник.

Это завершающее мероприятие «Месячника чистоты». Как сообщает сайт донского правительства, жители региона очистят от веток и мусора территорию в 19,5 тыс. квадратных метров. Кроме того, люди уберут 5,7 тыс. квадратных метров лесополос.

Ожидается, что в уборке примут участие около 120 тысяч человек, будет задействовано более трёх тысяч единиц техники. Добавим, в этом году субботник на Дону объединён с Днём древонасаждения. На территории области высадят свыше 50 тысяч деревьев и более 18 тысяч кустарников.

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