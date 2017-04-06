Ремонт Южного моста в Самаре начнется на следующей неделе

Вчера в администрации Самары прошло совещание, посвященное организации движения транспорта в связи с ремонтом Южного моста, который стартует на следующей неделе, сообщает «Самарская газета».

По словам первого замглавы Самары Владимира Василенко, на время проведения работ мостовой переход и путепровод «Аврора» частично перекроют. Для движения оставят по одной полосе в каждом направлении и то только для транспорта весом не более 3,5 тонн.

В связи с этими ограничениями автобусы по мосту ездить не смогут. На территории Куйбышевского района они будут доезжать до поселка Толевый. Оттуда пассажирам придется идти пешком до улицы Промышленности, где для них организуют пересадочный пункт. Продолжить свой путь люди смогут по уже полученному билету.

Помимо этого, от железнодорожного вокзала до станции Новокуйбышевская будут курсировать дополнительные электрички. Дачные автобусы, которые ранее отправлялись от автостанции «Аврора», пойдут от Хлебной площади. Окончательно новая схема движения транспорта станет известна в ближайшие дни.

Открыть обновленный Южный мост планируют в октябре.