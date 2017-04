Gorillaz пообещали более 40 новых песен

По его словам, записи были сделаны во время работы над предстоящим, пятым по счету студийным альбомом, релиз которого намечен на 28 апреля, но по каким-то причинам на пластинку не попали.

«Я сейчас медленно просматриваю все те композиции, которые были отвергнуты, и дорабатываю их», — сказал Албарн. Он добавил, что запас в 40−45 песен позволит ему «остаться в игре еще как минимум 18 месяцев».

Отмечается, что 6 апреля в эфире шоу Beats 1 будет представлена песня Let Me Out с нового альбома.