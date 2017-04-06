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16:29 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани сделали платной парковку около ТЦ «Сувар Плаза»

Мэрия Казани сделала платной парковку на участке улицы Хади Такташа между улицами Спартаковская и Марселя Салимжанова, об этом сообщается в опубликованном сборнике документов исполкома.

Источник: Prokazan.ru

Парковка появится около торгового центра «Сувар Плаза», согласно плану, всего там будет 39 парковочных мест.

Данное решение принято «в целях улучшения дорожно-транспортной обстановки и обеспечения безопасности дорожного движения».

Отметим, что осенью 2016 года на этом же участке полностью запретили парковку, начав эвакуировать припаркованные автомобили. При этом до этого там была бесплатная парковка.

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