В Казани сделали платной парковку около ТЦ «Сувар Плаза»
Мэрия Казани сделала платной парковку на участке улицы Хади Такташа между улицами Спартаковская и Марселя Салимжанова, об этом сообщается в опубликованном сборнике документов исполкома.
Мэрия Казани сделала платной парковку на участке улицы Хади Такташа между улицами Спартаковская и Марселя Салимжанова, об этом сообщается в опубликованном сборнике документов исполкома.
Парковка появится около торгового центра «Сувар Плаза», согласно плану, всего там будет 39 парковочных мест.
Данное решение принято «в целях улучшения
Отметим, что осенью 2016 года на этом же участке полностью запретили парковку, начав эвакуировать припаркованные автомобили. При этом до этого там была бесплатная парковка.