В Казани сделали платной парковку около ТЦ «Сувар Плаза»

Парковка появится около торгового центра «Сувар Плаза», согласно плану, всего там будет 39 парковочных мест.

Данное решение принято «в целях улучшения дорожно-транспортной обстановки и обеспечения безопасности дорожного движения».

Отметим, что осенью 2016 года на этом же участке полностью запретили парковку, начав эвакуировать припаркованные автомобили. При этом до этого там была бесплатная парковка.