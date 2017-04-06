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15:08 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Обнаруживший бомбу в метро инспектор оказался уроженцем Воронежской области

Альберт Сибирских каждый год приезжает в родное лискинское село.

Министр транспорта РФ Максим Соколов вручил ведомственные награды сотрудникам Петербургского метрополитена за проявленные профессионализм и мужество при теракте в подземке Санкт-Петербурга в среду, 5 апреля. В числе награжденных — 46-летний инспектор службы контроля Санкт-Петербургского метрополитена, уроженец села Высокое Лискинского района Воронежской области Альберт Сибирских.

Альберт Сибирских первым обнаружил безнадзорную сумку в нижнем вестибюле станции «Площадь Восстания» еще до взрыва в вагоне метро — около 13:50 (взрыв случился примерно в 14:40) 3 апреля.

— Следовал четко по инструкции: позвал коллег, вместе с которыми мы оцепили платформу и эвакуировали людей. Затем сотрудники Росгвардии обезвредили бомбу, замаскированную под огнетушитель. Не считаю, что я сделал что-то особенное. Это просто моя работа, которую я обязан выполнять добросовестно. О том, что мог погибнуть, как-то не думал. Видимо, помогла закалка — до работы в метрополитене я служил в полиции, — рассказал инспектор корреспонденту РИА «Воронеж» по телефону.

Мощность обнаруженной Альбертом самодельной бомбы, начиненной сотнями металлических шариков, составила 1 кг в тротиловом эквиваленте. Бомба была в несколько раз мощнее той, что взорвалась через 50 минут на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

Альберт Сибирских уехал учиться в Ленинград в 1980-х годах и остался там жить. Мать Альберта Анна Сибирских рассказала корреспонденту РИА «Воронеж», что ее сын каждый год приезжает погостить в родную деревню. Женщина узнала о теракте в метро из новостей.

— Мне в тот день было не до гордости за сына. Обрадовалась, что Альберт остался жив, ведь двоих детей из четырех я уже похоронила. Хватит мне слез, — призналась Анна Сибирских.

Контекст

Взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» на «синей» ветке в 14:40 понедельника, 3 апреля. Устройство привел в действие 22-летний террорист-смертник Акбаржон Джалилов. Погибли 14 человек, пострадал 51 человек. Второе взрывное устройство, заложенное террористом, удалось обезвредить на станции «Площадь Восстания».

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