Обнаруживший бомбу в метро инспектор оказался уроженцем Воронежской области
Альберт Сибирских каждый год приезжает в родное лискинское село.
Альберт Сибирских каждый год приезжает в родное лискинское село.
Министр транспорта РФ Максим Соколов вручил ведомственные награды сотрудникам Петербургского метрополитена за проявленные профессионализм и мужество при теракте в подземке
Альберт Сибирских первым обнаружил безнадзорную сумку в нижнем вестибюле станции «Площадь Восстания» еще до взрыва в вагоне метро — около 13:50 (взрыв случился примерно в 14:40) 3 апреля.
— Следовал четко по инструкции: позвал коллег, вместе с которыми мы оцепили платформу и эвакуировали людей. Затем сотрудники Росгвардии обезвредили бомбу, замаскированную под огнетушитель. Не считаю, что я сделал
Мощность обнаруженной Альбертом самодельной бомбы, начиненной сотнями металлических шариков, составила 1 кг в тротиловом эквиваленте. Бомба была в несколько раз мощнее той, что взорвалась через 50 минут на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».
Альберт Сибирских уехал учиться в Ленинград в 1980-х годах и остался там жить. Мать Альберта Анна Сибирских рассказала корреспонденту РИА «Воронеж», что ее сын каждый год приезжает погостить в родную деревню. Женщина узнала о теракте в метро из новостей.
— Мне в тот день было не до гордости за сына. Обрадовалась, что Альберт остался жив, ведь двоих детей из четырех я уже похоронила. Хватит мне слез, — призналась Анна Сибирских.
Контекст
Взрыв в метро