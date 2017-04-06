Военная техника прибыла в Воронеж для участия в параде Победы

Колонна военной техники прибыла в Воронеж для участия в параде Победы, сообщила пресс-служба Западного военного округа в четверг 6 апреля. За четверо суток боевые машины преодолели более 400 км по федеральным трассам.

По центру Воронежа 9 мая проедут более 60 машин из Белгородской, Воронежской, Курской областей. В сводную механизированную колонну парадных расчетов вошли 152-мм орудия «Мста-Б», 120-мм самоходные минометные установки «Нона-СВК», новейшие тягачи «Медведь» и ракетный тактический комплекс «Точка-У». Военные машины прошли более 100 сложных участков маршрута, около 50 опасных поворотов, мостов, железнодорожных переездов.

Первые тренировки колонны пройдут на авиационном аэродроме «Балтимор». Личный состав и техника общевойсковой армии участвует в парадах Победы на площади Ленина с 2015 года. В 2015 году в Воронеж прибыли 42 единицы техники в составе механизированной колонны и 20 единиц авиационной техники — восемь самолетов Миг-31, четыре самолета Су-27, четыре вертолета Ка-52 и четыре вертолета Ми-28 из вяземского полка.