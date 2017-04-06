Уфимец Марсель Сабиров прошел в полуфинал конкурса «Новая детская волна — 2017»

Из более 80 конкурсантов в полуфинал строгое жюри отобрало несколько групп, дуэтов и сольных исполнителей. Среди них 12-летний уфимец Марсель Сабиров. В этом туре он оказался единственным представителем Башкортостана.

Марсель выступал под порядковым номером 54. Он исполнил три песни: «Замок из дождя» из репертуара Владимира Преснякова, «Только ты одна», с которой на «Евровидении» выступал Сергей Лазарев, и французскую песню Stromae «Papaoutai».

«Жюри, хоть и строгое, но старалось своими шутками снять волнение с конкурсантов, — признался Марсель Сабиров. — В каждом конкурсе есть свои особенности, к примеру, здесь нужно исполнять современные песни. Кроме, этого, так как это национальный отборочный тур и вышедшие в финал будут представлять Россию, жюри обращает внимание именно на исполнение песен на русском языке».

Певческое состязание проходило в несколько этапов. Сначала участники со всей страны отправляли заявки в оргкомитет конкурса, который и отобрал претендентов для участия в очном отборочном туре.