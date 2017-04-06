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15:11 (мск), источник: ИА Башинформ

Уфимец Марсель Сабиров прошел в полуфинал конкурса «Новая детская волна — 2017»

УФА, 6 апр 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Москве накануне поздно вечером завершился национальный отборочный тур первого международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки в России «Новая детская волна 2017».

Из более 80 конкурсантов в полуфинал строгое жюри отобрало несколько групп, дуэтов и сольных исполнителей. Среди них 12-летний уфимец Марсель Сабиров. В этом туре он оказался единственным представителем Башкортостана.

Марсель выступал под порядковым номером 54. Он исполнил три песни: «Замок из дождя» из репертуара Владимира Преснякова, «Только ты одна», с которой на «Евровидении» выступал Сергей Лазарев, и французскую песню Stromae «Papaoutai».

«Жюри, хоть и строгое, но старалось своими шутками снять волнение с конкурсантов, — признался Марсель Сабиров. — В каждом конкурсе есть свои особенности, к примеру, здесь нужно исполнять современные песни. Кроме, этого, так как это национальный отборочный тур и вышедшие в финал будут представлять Россию, жюри обращает внимание именно на исполнение песен на русском языке».

Певческое состязание проходило в несколько этапов. Сначала участники со всей страны отправляли заявки в оргкомитет конкурса, который и отобрал претендентов для участия в очном отборочном туре.

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