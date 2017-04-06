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16:09 (мск), источник: АиФ Казань

МВД Татарстана просит жителей быть внимательными в общественных местах

После произошедших взрывов в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону полицейские призывают жителей Татарстана быть внимательнее.

Источник: Аргументы и факты

МВД Татарстана напоминает жителям республики о соблюдении правил безопасности в общественных местах.

При обнаружении подозрительного предмета следует звонить по номеру 02 или 052. Дозвонившись, нужно представиться и сообщить адрес, где лежит предмет. Самое главное — не вскрывать и не брать в руки находку. По возможности лучше дождаться прибытия сотрудников полиции.

Напомним, 6 апреля около одной из школ в Ростове-на-Дону дворник обнаружил бесхозный предмет. Среди вещей был фонарик, который взорвался в руках у мужчины. Дворник госпитализирован. Ему ампутировали кисть правой руки и три пальца левой руки.

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