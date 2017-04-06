МВД Татарстана просит жителей быть внимательными в общественных местах

МВД Татарстана напоминает жителям республики о соблюдении правил безопасности в общественных местах.

При обнаружении подозрительного предмета следует звонить по номеру 02 или 052. Дозвонившись, нужно представиться и сообщить адрес, где лежит предмет. Самое главное — не вскрывать и не брать в руки находку. По возможности лучше дождаться прибытия сотрудников полиции.