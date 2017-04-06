В Крыму новые детские площадки установили с нарушениями

И дети, и родители симферопольского микрорайона Мате Залки обрадовались тому, что наконец-то и в их дворах появится современная детская площадка. Ведь до недавнего времени дети могли развлекаться лишь на старых ржавых горках и поломанных турниках. «Подарок» они получили накануне Нового года: подрядчиков не смутила нехарактерная для полуострова зимняя погода, и они монтировали конструкции в снег и мороз. Поэтому весной жителей ожидало разочарование: ямы и вывороченные наружу забетонированные ножки качелей и скамеек.

— Это экстремальный аттракцион, — говорит житель микрорайона, общественник Алексей Ефремов. — Снизу горки не прикручены болтами, сам спуск не закреплен к основанию, держится только под собственной тяжестью. Нет не только декоративных элементов, а даже ручек, за которые детишки должны держаться, когда забираются на горку.

Материалы с фотографиями активисты передали в Ростехнадзор, Роспотребнадзор и прокуратуру РК. После жалоб жителей микрорайона в администрацию Симферополя подрядчики пообещали устранить нарушения. Они действительно приехали, закрепили конструкции и засыпали площадку отсевом, оставив посередине неглубокий ров.

По словам представителя компании-подрядчика Дмитрия Цепы, общественники ошибаются в оценке причин дефектов: на самом деле забетонированные опоры игрового комплекса не выворочены наружу, а размыты талыми вешними водами и осадками.

— О недостатках площадки мы знали и до публикации в Интернете «скандального разоблачения», так как получили обращение от депутата горсовета, курирующего этот район, — рассказал Дмитрий Цепа. — Мы решали, как убрать потоки воды, размывающие площадку. Недостатки были сразу устранены, как только наступили подходящие погодные условия.

Но возникает вопрос: почему муниципалитеты подписывают документы о выполнении работ, не проверяя их качество?

Корреспондент «РГ» посетила и другие детские площадки в Симферополе, установленные в прошлом году за бюджетный счет. Единственный недостаток, который удалось обнаружить — это невыровненная территория и отсутствие мягкого резинового покрытия, которое защищает от травм при падении. Но родителей это особо не беспокоит.

— Хорошо, что установили площадку в нашем дворе на улице Трубаченко, но ощущение такое, что строители торопились и не закончили обустройство территории, — говорит молодая мама Александра.

Но как оказалось, согласно договору с муниципалитетом, подрядчики не обязаны выравнивать землю и стелить мягкое покрытие. В документах говорится лишь о монтаже горок и качелей. Руководители некоторых городов и поселков приняли решение укладывать мягкое покрытие на площадках на средства местных бюджетов. А Симферополь, судя по всему, решил не тратиться на эти работы.

— Резиновое покрытие необязательно, в ГОСТе прописаны и другие покрытия: песок, отсев, щепа, — пояснил «РГ» эксперт в сфере производства и установки детских и спортивных площадок Сергей Герцен.

Основные заказчики детских площадок в Крыму — муниципалитеты, на их долю приходится около 80 процентов заказов. Остальные — частные лица, представители санаторно-курортного комплекса, ресторанного бизнеса и меценаты. А кто должен заниматься обслуживанием площадок, контролировать соблюдение всех норм безопасности, устранять неисправности?

По словам представителей крымского отделения ОНФ, детские площадки накануне выборов дарили местные депутаты и спонсоры, однако юридически они не были закреплены ни за спонсорами, ни за управляющими компаниями, что и привело к их фактической бесхозности. На многих уже сломаны карусели, и кто будет их ремонтировать, непонятно.

Площадки, расположенные на придомовой территории и приобретенные за бюджетный счет, находятся на балансе муниципалитетов. Позже их передадут управляющим компаниям. А содержать будут жильцы.

В Симферополе в 2016 году за счет республиканского бюджета установили 12 площадок. Заместитель главы администрации города Сергей Круцюк сообщил «РГ», что они находятся на балансе департамента городского хозяйства. После межевания земельных участков и формирования придомовых территорий игровые комплексы передадут управляющим компаниям. Аналогичная ситуация и в других муниципалитетах.

Сложнее обстоят дела с контролем безопасности.

Как сообщили «РГ» в Службе технического надзора, ведомство оказывает услуги строительного контроля только на основании заключенного договора с заказчиком — то есть в данном случае с муниципалитетом. Но с октября 2015 года и по сей день служба не контролировала благоустройство придомовых территорий и сейчас не принимает жалобы от крымчан на неправильно установленные горки и качели.

Аналогичный ответ из Ростехнадзора РФ на свою жалобу получил Алексей Ефремов. Ему сообщили, что эти вопросы не входят в компетенцию ведомства и посоветовали обратиться в суд.

Роспотребнадзор тоже не несет ответственность за состояние детских площадок во дворах. Как следует из ответа на запрос «РГ», ведомство контролирует детские игровые и спортивные площадки только в школах и детских садах.

— Жалобы на состояние площадок, установленных за последние три года в Крыму, в адрес межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и городу Севастополю не поступали, — сообщили в ведомстве.

Неправильные качели.

В РФ производство детских площадок и комплексов находится под пристальным вниманием и контролем. Заводы обязаны получать сертификаты на соответствие детского игрового оборудования требованиям нормативных документов — ГОСТов, это гарантия его качества и безопасности.

По словам представителей компаний, занимающихся реализацией этого оборудования в РК, на территорию полуострова попадает много несертифицированного товара, не отвечающего никаким требованиям. И очень часто крымчане не требуют у продавцов необходимых документов.

— Так происходит потому, что наш потребитель привык покупать дешевле, не обращая внимание на сертификацию, — поясняет Сергей Герцен. — На Украине многие предприниматели делали площадки из ДСП, которая не предназначена для этих целей. Это оборудование было дешевле российского, и его охотно покупали. Но качественный товар не может быть дешевым.

Также не все крымчане знают, что качели на жестком подвесе, в отличие от качелей на цепях, запрещены к использованию на детских площадках.

На заметку.

Травмы, полученные детьми на детской площадке, стали основанием для возбуждения уголовного дела в отношении заместителя главы администрации Янтарненского сельского поселения Красногвардейского района Крыма Марины Ткаченко. Об этом «РГ» сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

В 2013 году администрация выиграла конкурс на благоустройство территории, и в селе Янтарное появились три новые игровые площадки. Их передали на баланс муниципалитета, следить за их техническим состоянием по должностной инструкции должна была Ткаченко. Но, как показала прокурорская проверка, чиновница этим не занималась.

В мае 2016 года два ребенка получили серьезные травмы, играя на детской площадке. Пятилетний мальчик, съезжая с горки, поранил палец — он застрял в расщелине, образовавшейся на полотне горки между металлическим листом и боковыми опорами. А катание с горки для четырехлетней девочки закончилось еще печальнее — травматической ампутацией фаланги пальца.

Поскольку Ткаченко своевременно не поставила перед главой администрации вопрос о демонтаже и ликвидации неисправных горок, в отношении ее возбудили уголовное дело.

В марте 2017 года Красногвардейский районный суд вынес приговор: виновную оштрафовали на 50 тысяч рублей. Ее действия квалифицировали как халатность.