Межконфессиональный субботник в Нижнем Новгороде решено провести на аллее Дружбы 29 апреля

«Традиционно каждую весну мы проводим межконфессиональный субботник. В этом году субботник пройдет 29 апреля, если будут погодные условия нам благоприятствовать», — сказал он.

Несколько лет межконфессиональный субботник традиционно проходил в парке Победы. На этот раз заместитель администрации города Мария Холкина, также присутствовавшая на мероприятии, предложила провести уборку на аллее Дружбы. «Вы, знаете, мне кажется, что проведение субботника в парке Победы стало уже неактуальным. Давайте на аллею Дружбы перейдём. Она немножко у нас требует внимания и рук не хватает», — сказала она.

Напомним, что аллея находится рядом с улицей Заломова, там представители городов-побратимов Нижнего Новгорода, когда приезжают, высаживают деревья.

Все участники заседания согласились начать мероприятие в 9:00.

Напомним, общегородской субботник пройдёт в Нижнем Новгороде 22 апреля. В нём примут участие все структурные подразделения, администрации районов, муниципальные предприятия.

Ранее сообщалось, что месячник по благоустройству в Нижегородской области продлится до 15 мая.

Пока же руководство Нижнего Новгорода недовольно темпом выполнения работ в рамках месячника по благоустройству.