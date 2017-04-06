Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех
СМИ: Питерский террорист не собирался становиться смертником
МИД Украины потребовал от России отменить указ Путина
Астрономия вернется в школьную программу с сентября
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Пять простых фокусов, которые удивят ребенка
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
В России за год разорились более 3 тысяч застройщиков
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе Запада по сбитому Boeing
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
Узбекский имам предложил избавиться от мужчин-гинекологов
Как здоровое питание приводит к нервному расстройству
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
10Европейские деревья года
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
15:49 (мск), источник: НТА-Приволжье

Межконфессиональный субботник в Нижнем Новгороде решено провести на аллее Дружбы 29 апреля

Как заявил глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов на заседании Межконфессионального консультативного совета, субботник пройдёт 29 апреля.

«Традиционно каждую весну мы проводим межконфессиональный субботник. В этом году субботник пройдет 29 апреля, если будут погодные условия нам благоприятствовать», — сказал он.

Несколько лет межконфессиональный субботник традиционно проходил в парке Победы. На этот раз заместитель администрации города Мария Холкина, также присутствовавшая на мероприятии, предложила провести уборку на аллее Дружбы. «Вы, знаете, мне кажется, что проведение субботника в парке Победы стало уже неактуальным. Давайте на аллею Дружбы перейдём. Она немножко у нас требует внимания и рук не хватает», — сказала она.

Напомним, что аллея находится рядом с улицей Заломова, там представители городов-побратимов Нижнего Новгорода, когда приезжают, высаживают деревья.

Все участники заседания согласились начать мероприятие в 9:00.

Напомним, общегородской субботник пройдёт в Нижнем Новгороде 22 апреля. В нём примут участие все структурные подразделения, администрации районов, муниципальные предприятия.

Ранее сообщалось, что месячник по благоустройству в Нижегородской области продлится до 15 мая.

Пока же руководство Нижнего Новгорода недовольно темпом выполнения работ в рамках месячника по благоустройству.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Европарламент одобрил безвизовый режим для украинцев
Задержаны предполагаемые сообщники петербургского смертника
Кремль призвал воздержаться от поспешных выводов по химатаке
Минтруд России назвал самые востребованные профессии в 2017 году
Обнаружена новая схема обналичивания денег через ломбарды
Потерявшийся кусок МКС сфотографировали с Земли
В Британии составят первый в мире реестр недвижимости олигархов
Спорт
Сборная Аргентины без Месси рискует не попасть на ЧМ в России Капитан Аргентины Лионель Месси был дисквалифицирован ФИФА на четыре отборочных матча
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Павел Прилучный станет ведущим телешоу на «Первом канале» Новый проект получил название «Битва фонограмм» и является российским аналогом популярного американского проекта Lip Sync Battle
Недвижимость
Сколько стоят доступные квартиры в новостройках Петербурга
На аукционе в Петербурге продадут тысячи машино-мест
Зюганов и Миронов предложили сносить хрущевки по всей стране
Петербург закупит квартиры нуждающимся
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь