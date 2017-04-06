Межконфессиональный субботник в Нижнем Новгороде решено провести на аллее Дружбы 29 апреля
Как заявил глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов на заседании Межконфессионального консультативного совета, субботник пройдёт 29 апреля.
Как заявил глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов на заседании Межконфессионального консультативного совета, субботник пройдёт 29 апреля.
«Традиционно каждую весну мы проводим межконфессиональный субботник. В этом году субботник пройдет 29 апреля, если будут погодные условия нам благоприятствовать», — сказал он.
Несколько лет межконфессиональный субботник традиционно проходил в парке Победы. На этот раз заместитель администрации города Мария Холкина, также присутствовавшая на мероприятии, предложила провести уборку на аллее Дружбы. «Вы, знаете, мне кажется, что проведение субботника в парке Победы стало уже неактуальным. Давайте на аллею Дружбы перейдём. Она немножко у нас требует внимания и рук не хватает», — сказала она.
Напомним, что аллея находится рядом с улицей Заломова, там представители
Все участники заседания согласились начать мероприятие в 9:00.
Напомним, общегородской субботник пройдёт в Нижнем Новгороде 22 апреля. В нём примут участие все структурные подразделения, администрации районов, муниципальные предприятия.
Ранее сообщалось, что месячник по благоустройству в Нижегородской области продлится до 15 мая.
Пока же руководство Нижнего Новгорода недовольно темпом выполнения работ в рамках месячника по благоустройству.