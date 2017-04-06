Погода в Башкирии на 7 апреля: потеплеет до +12 градусов

7 апреля в республике ожидается ясная погода с переменной облачностью, осадков не предвидится. Наконец в Башкирию пришло потепление и подует южный ветер: порывы ветра до 8−13м/с. Температура воздуха ночью составит 0,-5 градусов, в северных районах республики термометр покажет -10 градусов.

Днем потеплеет до +7,+12 градусов. Ночью и утром на автодорогах возможна дымка с видимостью 2−4 км, местами гололедица — сообщили в региональном МЧС. В столице Башкирии также потеплеет: отметка термометра поднимется до +7 градусов, ветер — южный, 4 м/с, давление — в норме: 756 мм. ртутного столба.