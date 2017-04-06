Росгвардия готовится к контртеррористическим проверкам перед Пасхой

Антитеррористическая проверка работы ЧОПов управлением Росгвардии по Свердловской области прошли за 10 дней до теракта в Санкт-Петербурге. Сотрудники действовали по полугодовому плану, в рамках которого была оценена готовность служба безопасности крупных объектов, вроде торгово-развлекательных комплексов. Об этом в четверг, 6 апреля сообщил источник «АиФ-Урал».

Проверке контроллеров подверглись крупные торговые сети и, возможно, автовокзалы. «По плану следующий срок для проверки будет предпасхальная неделя и сама Пасха вместе со всеми мероприятиями», — сообщил источник «АиФ-Урал». По его словам, Росгвардия, которой отдали рычаги контроля над ЧОПами, обычно проверяет их работу перед большими праздниками.

Уместно добавить, что осенью 2016 года в Екатеринбург приезжала группа столичных силовиков, которая тайно проверяла качество обеспечения безопасности на охраняемых объектах, включая объекты инфраструктуры и ТРЦ с потоком 45−50 тысяч человек в день. Не все из них получили положительную оценку.