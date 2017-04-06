Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех
"Смертника в шапочке" из метро Петербурга уволили с работы
Ющенко призвал Киев разорвать все связи с Россией
Астрономия вернется в школьную программу с сентября
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Груз ценный, но тяжелый: как посадить носорога в самолет?Оказывается, носорогов нельзя перевозить на самолете в спящем состоянии
Татьяна Волосожар поставила рекорд по похудению после родов
Астрономия вернется в школьную программу с сентября
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: Запад поймал Киев на лжи о «Буке», сбившем Boeing в Донбассе
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
Москвичка чуть не погибла от сыроедения
Как не заболеть раком груди: 8 важных вопросов
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
10Европейские деревья года
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
15:54 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Росгвардия готовится к контртеррористическим проверкам перед Пасхой

Ревизия работы служб безопасности на Среднем Урале прошла незадолго до взрывов в питерской подземке.

Источник: РИА "Новости"

Антитеррористическая проверка работы ЧОПов управлением Росгвардии по Свердловской области прошли за 10 дней до теракта в Санкт-Петербурге. Сотрудники действовали по полугодовому плану, в рамках которого была оценена готовность служба безопасности крупных объектов, вроде торгово-развлекательных комплексов. Об этом в четверг, 6 апреля сообщил источник «АиФ-Урал».

Проверке контроллеров подверглись крупные торговые сети и, возможно, автовокзалы. «По плану следующий срок для проверки будет предпасхальная неделя и сама Пасха вместе со всеми мероприятиями», — сообщил источник «АиФ-Урал». По его словам, Росгвардия, которой отдали рычаги контроля над ЧОПами, обычно проверяет их работу перед большими праздниками.

Уместно добавить, что осенью 2016 года в Екатеринбург приезжала группа столичных силовиков, которая тайно проверяла качество обеспечения безопасности на охраняемых объектах, включая объекты инфраструктуры и ТРЦ с потоком 45−50 тысяч человек в день. Не все из них получили положительную оценку.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Югра может стать «кузницей» кадров для освоения Арктики
Европарламент одобрил безвизовый режим для украинцев
Задержаны предполагаемые сообщники петербургского смертника
Кремль призвал воздержаться от поспешных выводов по химатаке
Минтруд России назвал самые востребованные профессии в 2017 году
Обнаружена новая схема обналичивания денег через ломбарды
Потерявшийся кусок МКС сфотографировали с Земли
В Британии составят первый в мире реестр недвижимости олигархов
Спорт
Сборная Аргентины без Месси рискует не попасть на ЧМ в России Капитан Аргентины Лионель Месси был дисквалифицирован ФИФА на четыре отборочных матча
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Павел Прилучный станет ведущим телешоу на «Первом канале» Новый проект получил название «Битва фонограмм» и является российским аналогом популярного американского проекта Lip Sync Battle
Недвижимость
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
В России за год разорились более 3 тысяч застройщиков
На рынок жилья Петербурга вывели сразу 50 новостроек
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь