Росгвардия готовится к контртеррористическим проверкам перед Пасхой
Ревизия работы служб безопасности на Среднем Урале прошла незадолго до взрывов в питерской подземке.
Ревизия работы служб безопасности на Среднем Урале прошла незадолго до взрывов в питерской подземке.
Антитеррористическая проверка работы ЧОПов управлением Росгвардии по Свердловской области прошли за 10 дней до теракта в
Проверке контроллеров подверглись крупные торговые сети и, возможно, автовокзалы. «По плану следующий срок для проверки будет предпасхальная неделя и сама Пасха вместе со всеми мероприятиями», — сообщил источник «АиФ-Урал». По его словам, Росгвардия, которой отдали рычаги контроля над ЧОПами, обычно проверяет их работу перед большими праздниками.
Уместно добавить, что осенью 2016 года в Екатеринбург приезжала группа столичных силовиков, которая тайно проверяла качество обеспечения безопасности на охраняемых объектах, включая объекты инфраструктуры и ТРЦ с потоком 45−50 тысяч человек в день. Не все из них получили положительную оценку.