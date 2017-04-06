«Тотальный диктант» для челябинцев прочитает пресс-секретарь губернатора
Также среди «диктаторов» директор камерного театра, телеведущая и
Также среди «диктаторов» директор камерного театра, телеведущая и
Челябинцы смогут написать «Тотальный диктант» в ближайшую субботу, 8 апреля. Горожанам предлагают выбрать площадку для написания и диктора, который будет читать текст.
В Публичной библиотеке диктант для челябинцев прочтёт министр культуры Алексей Бетехтин, а также директор Камерного театра Илья Коломейский и филолог Елизавета Ращектаева. В «Публичке» разместится центральная и самая большая площадка «Тотального диктанта».
Читающим на площадке «Информационного центра по атомной энергии» будет Дмитрий Федечкин, начальник управления
Челябинская телеведущая Дарья Блинова и
Также в качестве почетных дикторов «Тотального диктанта» в этом году перед челябинцами предстанут: Поэт Янис Грантс — библиотека № 32 им. Горького (в здании кинотеатр «Кировец»), Ректоры
Михаил Филимонов —
Жителей Курчатовского района в библиотеке № 26 им. Татьяничевой ждет на проверку грамотности Ольга Александрова, актриса
Для гостей библиотеки приготовлено знакомство с
В библиотеке А. С. Пушкина челябинцев ждут не только на диктант, но и на специальный квест о тайнах Шерлока Холмса, а так же на экскурсию по отделам библиотеки.