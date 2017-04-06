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15:47 (мск), источник: АиФ Челябинск

«Тотальный диктант» для челябинцев прочитает пресс-секретарь губернатора

Также среди «диктаторов» директор камерного театра, телеведущая и поэт-драматург.

Челябинцы смогут написать «Тотальный диктант» в ближайшую субботу, 8 апреля. Горожанам предлагают выбрать площадку для написания и диктора, который будет читать текст.

В Публичной библиотеке диктант для челябинцев прочтёт министр культуры Алексей Бетехтин, а также директор Камерного театра Илья Коломейский и филолог Елизавета Ращектаева. В «Публичке» разместится центральная и самая большая площадка «Тотального диктанта».

Читающим на площадке «Информационного центра по атомной энергии» будет Дмитрий Федечкин, начальник управления пресс-службы и информации Правительства Челябинской области.

Челябинская телеведущая Дарья Блинова и поэт-драматург Константин Рубинский проведут диктант в библиотеке для слепых. Известная челябинка-филолог в инвалидном кресле Ксения Слащева ждёт своих друзей и поклонников в областной юношеской библиотеке.

Также в качестве почетных дикторов «Тотального диктанта» в этом году перед челябинцами предстанут: Поэт Янис Грантс — библиотека № 32 им. Горького (в здании кинотеатр «Кировец»), Ректоры Русско-британского института управления, Южно-Уральский институт управления и экономики лично прочтут текст для прошедших на диктант в эти вузы.

Михаил Филимонов — режиссер-постановщик театра драмы им. Наума Орлова и главный режиссер государственного драматического молодежного театра готовится прочитать текст для пишущих диктант в библиотеке — № 22 им. Мамина-Сибиряка.

Жителей Курчатовского района в библиотеке № 26 им. Татьяничевой ждет на проверку грамотности Ольга Александрова, актриса театра-студии «Манекен».

Для гостей библиотеки приготовлено знакомство с литературно-мемориальной экспозицией «Дочь Урала», посвященной жизни и творчеству поэтессы Людмилы Татьяничевой.

В библиотеке А. С. Пушкина челябинцев ждут не только на диктант, но и на специальный квест о тайнах Шерлока Холмса, а так же на экскурсию по отделам библиотеки.

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