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15:42 (мск), источник: Коммерсантъ

В Перми пройдет митинг против террора

Пермь присоединится к общероссийской гражданской акции против терроризма, мероприятие в форме митинга состоится восьмого апреля в 12 часов у монумента «Героям фронта и тыла».

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19
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Инициаторами проведения гражданской акции под общим слоганом «Вместе против терроризма!» выступили общественные организации — Пермский городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Пермская краевая организация «Российский союз ветеранов Афганистана» и Пермское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

Подобные акции пройдут во многих городах России.

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