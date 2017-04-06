В Перми пройдет митинг против террора
Пермь присоединится к общероссийской гражданской акции против терроризма, мероприятие в форме митинга состоится восьмого апреля в 12 часов у монумента «Героям фронта и тыла».
Пермь присоединится к общероссийской гражданской акции против терроризма, мероприятие в форме митинга состоится восьмого апреля в 12 часов у монумента «Героям фронта и тыла».
Инициаторами проведения гражданской акции под общим слоганом «Вместе против терроризма!» выступили общественные организации — Пермский городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Пермская краевая организация «Российский союз ветеранов Афганистана» и Пермское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».
Подобные акции пройдут во многих городах России.