Об аномальных шутках казахстанской погоды рассказал известный климатолог
Эксперт из «Казгидромета» рассказал, каким будет лето 2017 года и почему алматинцы ходили на Наурыз в куртках.
Эксперт из «Казгидромета» рассказал, каким будет лето 2017 года и почему алматинцы ходили на Наурыз в куртках.
Март 2017 года запомнится жителям Алматы своими капризами. Коренные алматинцы вспоминают, что в последние 15 лет на Наурыз они были одеты в кофты, а на газонах вовсю цвела трава. Сейчас же температура показывает +3+5, и идёт снег.
Начальник управления климатических исследований «Казгидромета» в интервью informburo.kz рассказала, что на самом деле аномалию нужно искать в другом. Оказывается, парадокс состоит в том, что погода в Алматы на протяжении десятилетия была выше нормы, и люди привыкли считать это стандартом.
«Если заглянуть в историю, то самая высокая температура в марте в Алматы была 26 марта 2000 года и составляла +28 градусов. И это при норме в +3+4 градуса. В марте 2017 года самая высокая температура была +22, и это тоже очень высокая температура. Могу сказать, что за последние 17 лет март в Алматы — аномально тёплый, отсюда и удивление людей, что в этом году идёт снег, и они вынуждены ходить в куртках. На самом деле так оно и должно быть, просто в Казахстане в последнее время аномально повышается температура. Ситуация касается всех областей, не только Алматы», — рассказала начальник управления климатических исследований РГП «Казгидромет» Светлана Долгих.
В столице Казахстана март, по словам климатолога, прошёл согласно температурной норме, которая для этого месяца равна -7,1 градусов. В 2017 году в марте среднемесячная температура составила -6,3 градуса. Самая высокая температура в Астане была зафиксирована 30 марта 1944 года и составила +22 градуса. Самую низкую отметили в 1930 году 1 марта, и она составила -38 градусов.
«У многих есть вопросы по поводу осадков, так вот скажу, что в Алматы в этом сезоне выпало 60% от нормы. То есть, никакой аномалии не наблюдается. В Астане так вообще с осадками всё очень нормально. В этом сезоне выпало 83% от нормы», — говорит эксперт.
Светлана Долгих отмечает, что в последнее время температура во всех областях Казахстана заметно повышается. Радоваться нечему: скорость роста в два раза выше, чем в мировом масштабе. А это испытание для организма человека, который вынужден жить в условиях жары.
«Температура повышается
6 апреля 2017 года минимальная температура в Алматы составила 0,5 градусов. В истории наблюдений абсолютный минимум в этот день достигал -7,4 градусов в 1883 году, абсолютный максимум +25 в 1969 году.
Прогноз на лето 2017 года.
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