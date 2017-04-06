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15:59 (мск), источник: Индикатор

Биолог: волки сами начали превращаться в собак

Исследователи из австралийского Университета Дикина пришли к выводу, что волки в разных странах мира постепенно начинают превращаться в собак: они все больше питаются отбросами цивилизации и дружелюбно реагируют на человека. Об этом сообщается в журнале Bioscience.

Источник: Josh Felise / CC0

В 2014 году автор этого исследования Томас Ньюсам рассказал о диких собаках динго, обитающих в австралийской пустыне Танами. Оказалось, что они перешли на питание отбросами, стали более толстыми и менее агрессивными. Более того, они начали активно скрещиваться с местными бродячими псами — генетически они уже отличаются от остальных динго, что теоретически может стать основой для образования нового подвида.

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По мнению Ньюсама, те же процессы происходят и с волками. Домашний скот и отбросы уже составляют до 32% их рациона питания. Новая диета влияет на все: от размеров стай до поведения. Подобно динго, «паразитирующие» на человеческой цивилизации волки начинают скрещиваться с собаками (в Северной Америке — с койотами). Гипотеза Ньюсама состоит в том, что сейчас волки повторяют путь своих древних предков, ставших собаками.

Однако другие ученые приняли эту гипотезу скептически. Близость волков к человеку скорее приведет к их истреблению, а не к приручению, говорит Роберт Уэйн, эволюционный биолог из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе. Кроме того, в отличие от динго, волки перемещаются по слишком большой территории, чтобы питание с помоек как-то приводило к их генетической изоляции, считает он.

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