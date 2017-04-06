Ярмарки выходного дня откроются в Москве 7 апреля

«Завтра открываем ярмарки выходного дня. 102 площадки будут работать с пятницы по воскресенье», — написал Собянин на своей странице в твиттере в четверг.

Мэр уточнил, что большинство торговых мест на ярмарках выходного дня отведено фермерам.

Как уточняет m24.ru, ярмарочные площадки будут работать на Новослободской, Большой Серпуховской и Школьной улицах, а также на улице Щепкина и Комсомольском проспекте. Торговые точки также будут расположены во 2-м Николощеповском, Старокирочном, Панкратьевском переулках и рядом со станциями метро «Улица 1905 года» и «Краснопресненская».