Ярмарки выходного дня откроются в Москве 7 апреля
Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU — Ярмарки выходного дня начинают работать в Москве в пятницу, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU — Ярмарки выходного дня начинают работать в Москве в пятницу, сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Завтра открываем ярмарки выходного дня. 102 площадки будут работать с пятницы по воскресенье», — написал Собянин на своей странице в твиттере в четверг.
Мэр уточнил, что большинство торговых мест на ярмарках выходного дня отведено фермерам.
Как уточняет m24.ru, ярмарочные площадки будут работать на Новослободской, Большой Серпуховской и Школьной улицах, а также на улице Щепкина и Комсомольском проспекте. Торговые точки также будут расположены во 2-м Николощеповском, Старокирочном, Панкратьевском переулках и рядом со станциями метро «Улица 1905 года» и «Краснопресненская».