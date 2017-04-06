Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении»
СМИ: Питерский террорист не собирался становиться смертником
Эксперты назвали города с дешевеющим жильем
Мнение: почему теракт произошел в день встречи Путина и Лукашенко
Племянник Хиллари Клинтон прославился из-за внешности (фото)
Груз ценный, но тяжелый: как посадить носорога в самолет?Оказывается, носорогов нельзя перевозить на самолете в спящем состоянии
Жена Игоря Крутого показала младшую дочь
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
В России за год разорились более 3 тысяч застройщиков
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
"Не поняла, кого я предала": Максакова о возвращении в РФ
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
Узбекский имам предложил избавиться от мужчин-гинекологов
Как здоровое питание приводит к нервному расстройству
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
10Европейские деревья года
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
15:58 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии на глазах жителей разрушается дом

Жители одного из домов в Учалах на улице Горького, 4 обратились ко всем с тревожным сообщением. Прямо на прохожих падают куски бетона, жалуется Гузель Бикметова.

Источник: Proufu.ru

«Сегодня при выходе из подъезда я обнаружила вот такие куски бетона на асфальте возле крыльца. Стало страшно выходить и заходить в подъезд. Прошу обратить внимание на данный факт должностных лиц, отвечающих за надлежащее состояние дома», — возмущается Гузель.

Как сообщили корреспонденту ProUfu.ru ЖЭУ № 1, к ним от жильцов уже поступила жалоба, и проблема была устранена. Как оказалось, причина была в разрушающемся козырьке над подъездной дверью. Именно оттуда откалывались куски бетона. По словам представителей ЖЭУ, скорее всего, причина в том, что сам дом довольно старый — ему более 30 лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Башкирии ювелирный магазин ограбили на 10 млн рублей
Европарламент одобрил безвизовый режим для украинцев
Задержаны предполагаемые сообщники петербургского смертника
Кремль призвал воздержаться от поспешных выводов по химатаке
Минтруд России назвал самые востребованные профессии в 2017 году
Обнаружена новая схема обналичивания денег через ломбарды
Потерявшийся кусок МКС сфотографировали с Земли
В Британии составят первый в мире реестр недвижимости олигархов
Спорт
Сборная Аргентины без Месси рискует не попасть на ЧМ в России Капитан Аргентины Лионель Месси был дисквалифицирован ФИФА на четыре отборочных матча
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Павел Прилучный станет ведущим телешоу на «Первом канале» Новый проект получил название «Битва фонограмм» и является российским аналогом популярного американского проекта Lip Sync Battle
Недвижимость
9 принципов ремонта первой квартиры
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь