В Башкирии на глазах жителей разрушается дом

«Сегодня при выходе из подъезда я обнаружила вот такие куски бетона на асфальте возле крыльца. Стало страшно выходить и заходить в подъезд. Прошу обратить внимание на данный факт должностных лиц, отвечающих за надлежащее состояние дома», — возмущается Гузель.

Как сообщили корреспонденту ProUfu.ru ЖЭУ № 1, к ним от жильцов уже поступила жалоба, и проблема была устранена. Как оказалось, причина была в разрушающемся козырьке над подъездной дверью. Именно оттуда откалывались куски бетона. По словам представителей ЖЭУ, скорее всего, причина в том, что сам дом довольно старый — ему более 30 лет.