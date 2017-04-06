Инвалиды, пожилые и юные: кто и как может льготно летать в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости (Крым). Некоторым категориям россиян предоставлена возможность покупать авиабилеты в Крым по льготным тарифам.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости (Крым). Некоторым категориям россиян предоставлена возможность покупать авиабилеты в Крым по льготным тарифам.
Это предусмотрено программой субсидирования полетов из других регионов РФ в аэропорт «Симферополь». Как льготники могут приобрести билеты по спецтарифам — разбирался корреспондент РИА Новости (Крым).
В рамках программы, которую утвердила Росавиация, субсидировать планируется 36 маршрутов. Рейсы будут выполнять авиакомпании «Аэрофлот», «Алроса», «Сибирь», «Саратовские авиалинии», Red Wings, «Ижавиа» и «Уральские авиалинии». Правом на приобретение льготных билетов могут воспользоваться граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, те, кто сопровождает
Как пояснили РИА Новости (Крым) в Росавиации, инвалиды могут приобрести субсидируемые авиабилеты только в кассах авиакомпании. Те же льготники, которые подходят по возрасту, могут попробовать приобрести проездной документ в интернете. Для этого на сайте перевозчика при оформлении билета следует указать нужные данные в соответствующих полях. Но только в том случае, если компания предусмотрела в форме заказа такие позиции, как возраст и принадлежность к категории граждан. В противном случае авиабилет также придется покупать в кассе.
«Если система бронирования авиакомпании разработана таким образом, чтобы можно было отметить пол и возрастную группу и принадлежность к той или иной категории граждан, то можно и в онлайне (купить билет — ред.). Некоторые авиакомпании разработали свой сайт таким образом, чтобы он мог работать с категориями, которые подпадают под субсидирование», — сказали в Росавиации.
Однако в ведомстве уточнили, что чаще всего билеты на субсидируемые перелеты продаются все же в кассах.
«Чаще всего авиакомпании продают билеты на субсидированные авиаперелеты через кассу, поскольку есть ограничения по возрасту, по категории инвалидности и проверить их иначе, как по документам, невозможно», — пояснили в Росавиации.
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«Билеты на субсидируемые перелеты можно (приобрести — ред.) только в кассах, поскольку нужны подтверждающие документы. Такие авиаперелеты предусмотрены тарифом “Социальный”. Это практика большинства авиаперевозчиков», — сказали в компании.
В тоже время на сайте «Аэрофлота», как убедился корреспондент РИА Новости (Крым), при оформлении авиабилета предусмотрена графа «возраст». Поэтому льготники, получившие право на приобретение билетов по спецтарифу по возрастному цензу, могут попробовать оформить авиабилеты онлайн. Остальным же