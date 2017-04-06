Инвалиды, пожилые и юные: кто и как может льготно летать в Крым

Это предусмотрено программой субсидирования полетов из других регионов РФ в аэропорт «Симферополь». Как льготники могут приобрести билеты по спецтарифам — разбирался корреспондент РИА Новости (Крым).

В рамках программы, которую утвердила Росавиация, субсидировать планируется 36 маршрутов. Рейсы будут выполнять авиакомпании «Аэрофлот», «Алроса», «Сибирь», «Саратовские авиалинии», Red Wings, «Ижавиа» и «Уральские авиалинии». Правом на приобретение льготных билетов могут воспользоваться граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, те, кто сопровождает ребенка-инвалида, а также инвалиды с детства II и III группы.

Как пояснили РИА Новости (Крым) в Росавиации, инвалиды могут приобрести субсидируемые авиабилеты только в кассах авиакомпании. Те же льготники, которые подходят по возрасту, могут попробовать приобрести проездной документ в интернете. Для этого на сайте перевозчика при оформлении билета следует указать нужные данные в соответствующих полях. Но только в том случае, если компания предусмотрела в форме заказа такие позиции, как возраст и принадлежность к категории граждан. В противном случае авиабилет также придется покупать в кассе.

«Если система бронирования авиакомпании разработана таким образом, чтобы можно было отметить пол и возрастную группу и принадлежность к той или иной категории граждан, то можно и в онлайне (купить билет — ред.). Некоторые авиакомпании разработали свой сайт таким образом, чтобы он мог работать с категориями, которые подпадают под субсидирование», — сказали в Росавиации.

Однако в ведомстве уточнили, что чаще всего билеты на субсидируемые перелеты продаются все же в кассах.

«Чаще всего авиакомпании продают билеты на субсидированные авиаперелеты через кассу, поскольку есть ограничения по возрасту, по категории инвалидности и проверить их иначе, как по документам, невозможно», — пояснили в Росавиации.

В пресс-службе ОАО «Саратовские авиалинии» РИА Новости (Крым) подтвердили, что купить субсидируемые билеты можно только в кассах этой компании.

«Билеты на субсидируемые перелеты можно (приобрести — ред.) только в кассах, поскольку нужны подтверждающие документы. Такие авиаперелеты предусмотрены тарифом “Социальный”. Это практика большинства авиаперевозчиков», — сказали в компании.