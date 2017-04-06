Краснодарский автобус № 37 временно изменит схему движения

«Изменения в маршрут внесены по просьбе горожан», — рассказал заместитель директора департамента транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды Тимур Кушхов.

Новая схема движения будет действовать в тестовом режиме с 17 апреля. На вокзал автобус будет заезжать, следуя из микрорайона Гидростроителей.