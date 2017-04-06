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16:14 (мск), источник: ЮГА.ру

Краснодарский автобус № 37 временно изменит схему движения

В Краснодаре автобус № 37 «Улица имени Валерия Гассия» — «Кооперативный рынок» изменит схему движения и будет заезжать на вокзал «Краснодар-1».

Источник: ЮГА.ру

«Изменения в маршрут внесены по просьбе горожан», — рассказал заместитель директора департамента транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды Тимур Кушхов.

Новая схема движения будет действовать в тестовом режиме с 17 апреля. На вокзал автобус будет заезжать, следуя из микрорайона Гидростроителей.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре с 5 апреля перестали ходить автобусы № 12. Маршрут закрыли из-за нерентабельности.

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