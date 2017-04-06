Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовный треугольник: Климова, Антипенко и Носик в новом сериале
СМИ: Питерский террорист не собирался становиться смертником
МИД Украины потребовал от России отменить указ Путина
Жена Игоря Крутого показала младшую дочь
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
Груз ценный, но тяжелый: как посадить носорога в самолет?Оказывается, носорогов нельзя перевозить на самолете в спящем состоянии
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Астрономия вернется в школьную программу с сентября
В России за год разорились более 3 тысяч застройщиков
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
1000 автобусов с бойцами направлена на восток ДНР – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Племянник Хиллари Клинтон прославился из-за внешности (фото)
Москвичка чуть не погибла от сыроедения
Как не заболеть раком груди: 8 важных вопросов
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
10Европейские деревья года
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
9В тени стены
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
16:34 (мск), источник: Pro Город Самара

В нескольких районах Самары на два дня отключат горячую воду

Горячее водоснабжение отключат в пределах улиц: Советская Армия, Промышленности, Аэродромная, Авроры, Мориса Тореза, Революционная, Московское шоссе.

На следующей неделе в Самаре пройдут температурные испытания сетей теплоснабжения от Самарской ТЭЦ, Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной котельной (ЦОК), в связи с чем будет временно приостановлено горячее водоснабжение, сообщает пресс-служба ОАО «ПТС».

С 10 по 11 апреля горячей воды не будет в пределах улиц: Карла Маркса, Ракитовское шоссе, Мелекесская, Зубчаниновское шоссе, Физкультурная, Красных Коммунаров, Промышленности, Советская Армия, Ново-Садовая, Солнечная, Демократическая, Ташкентская, Стара-Загора, Алма-Атинская.

С 12 по 13 апреля горячее водоснабжение отключат в пределах улиц: Советская Армия, Промышленности, Аэродромная, Авроры, Мориса Тореза, Революционная, Московское шоссе.

Горячее водоснабжение будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Самарский таксист-певец посвятил жертвам теракта в Санкт-Петербурге свой новый трек
Европарламент одобрил безвизовый режим для украинцев
Задержаны предполагаемые сообщники петербургского смертника
Кремль призвал воздержаться от поспешных выводов по химатаке
Минтруд России назвал самые востребованные профессии в 2017 году
Обнаружена новая схема обналичивания денег через ломбарды
Потерявшийся кусок МКС сфотографировали с Земли
В Британии составят первый в мире реестр недвижимости олигархов
Спорт
Сборная Аргентины без Месси рискует не попасть на ЧМ в России Капитан Аргентины Лионель Месси был дисквалифицирован ФИФА на четыре отборочных матча
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Павел Прилучный станет ведущим телешоу на «Первом канале» Новый проект получил название «Битва фонограмм» и является российским аналогом популярного американского проекта Lip Sync Battle
Недвижимость
Эксперты рассказали о дешевых дачах в Подмосковье
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
В России за год разорились более 3 тысяч застройщиков
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь