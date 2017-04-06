В нескольких районах Самары на два дня отключат горячую воду

На следующей неделе в Самаре пройдут температурные испытания сетей теплоснабжения от Самарской ТЭЦ, Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной котельной (ЦОК), в связи с чем будет временно приостановлено горячее водоснабжение, сообщает пресс-служба ОАО «ПТС».

С 10 по 11 апреля горячей воды не будет в пределах улиц: Карла Маркса, Ракитовское шоссе, Мелекесская, Зубчаниновское шоссе, Физкультурная, Красных Коммунаров, Промышленности, Советская Армия, Ново-Садовая, Солнечная, Демократическая, Ташкентская, Стара-Загора, Алма-Атинская.

С 12 по 13 апреля горячее водоснабжение отключат в пределах улиц: Советская Армия, Промышленности, Аэродромная, Авроры, Мориса Тореза, Революционная, Московское шоссе.

Горячее водоснабжение будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.