Появилось видео, где Гладков знакомится со своими жертвами в баре Doski

В Омске опубликовали запись с камер видеонаблюдения из бара Doski. На видео, которое опубликовал «Новый Омск» на YouTube, видно, как омич Роман Гладков подсаживается к своим будущим жертвам.

Камера запечатлела, как мужчина сделал заказ у барной стойки, а затем подошел к двум женщинам, которые сидели в мягкой зоне в дальнем углу. Вторая камера запечатлела, как Роман Гладков выходит из бара и вместе с женщинами садится в такси.

Напомним, Роман Гладков, обвиняется в громком двойном убийстве двух девушек, Татьяны Евтушенко и Екатерины Горбуновой. Женщины познакомились с Гладковым в ночь с 31 марта на 1 апреля в баре Doski. После закрытия заведения мужчина пригласил дам к себе.

Там застолье закончилось убийством. Мужчина вызвал своего отца и с его помощью избавился от тел. На время следствия Гладкова отправили в ИВС на 2 месяца.