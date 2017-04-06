Стадион «Ростов-Арена» окрасят в цвета флага Ростовской области

Ход работ проинспектировал министр строительства региона Николай Безуглов. На сегодняшний день основание арены готово, и рабочие намерены приступить к укладке инженерных коммуникаций, а после заняться газоном.

Также на 20 процентов готова кровля. Строители отмечают, что завершить работы быстрее не позволяет ветреная погода. Кроме того, на трибунах уже появилось несколько кресел синего цвета — стадион будет окрашен в цвета флага Ростовской области.

«У нас будет как бы перекликаться флаг Российской Федерации с флагом Ростовской области. Только будет сочетание цветов. Белая кровля, синие в основном сидения. Будет красный ряд, и на восточной трибуне установят надпись “Ростов” золотистого цвета», — рассказал министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов.