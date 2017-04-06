Жительнице Татарстана вручили медаль за помощь пострадавшим во время теракта в Санкт-Петербурге

Чтобы остановить кровотечение у раненого пассажира подорванного вагона метро, Евгения Краснова наложила пострадавшему жгут из резинки для волос.

18-летняя девушка приехала в Санкт-Петербург к родственникам. 3 апреля вместе с друзьями и сестрой Евгения гуляла по городу. Она вспоминает, как проходя по Сенной площади, предложила пешком пройти еще одну станцию и уже там спуститься в метро — на станции «Технологический университет».

Спускаясь по эскалатору, ребята фотографировали Женю. Но как только они оказались на платформе, прибыл поезд, в котором только что произошел взрыв. Девушка не растерялась и начала оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим на месте.

В тот день на станции многие помогали пострадавшим, но, по словам девушки, некоторые снимали видео на гаджеты вместо того, чтобы помогать людям. «Подбегали с телефонами, спрашивали, чем помочь, вызвать ли скорую и дальше убегали. Вот же у них в руках телефоны, позвони, но они снимали», — вспоминает она.

Евгения до сих пор не полностью оправилась от пережитого ужаса. В беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» девушка призналась, что все, чего она хочет сейчас, — изоляции. Выйдя ненадолго из кафе перед вручением медали, она испугалась человека, который прошел сзади нее. Сейчас с Евгенией работает психолог.