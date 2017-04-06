Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Брэд Питт и Роберт Паттинсон на премьере в Голливуде
СМИ: Питерский террорист не собирался становиться смертником
В ЕВС ответили на сообщение о переносе «Евровидения» из Киева
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Астрономия вернется в школьную программу с сентября
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Власти Москвы не планируют сносить девятиэтажки
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе Запада по сбитому Boeing
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
Узбекский имам предложил избавиться от мужчин-гинекологов
Как здоровое питание приводит к нервному расстройству
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
10Европейские деревья года
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
9В тени стены
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
16:57 (мск), источник: ИА Татар-информ

Жительнице Татарстана вручили медаль за помощь пострадавшим во время теракта в Санкт-Петербурге

(Казань, 6 апреля, «Татар-информ»). Жительница Татарстана Евгения Краснова была награждена медалью «Герой нашего времени» за помощь пострадавшим во время теракта в метрополитене Санкт-Петербурга.

Источник: ИА Татар-информ

Чтобы остановить кровотечение у раненого пассажира подорванного вагона метро, Евгения Краснова наложила пострадавшему жгут из резинки для волос.

18-летняя девушка приехала в Санкт-Петербург к родственникам. 3 апреля вместе с друзьями и сестрой Евгения гуляла по городу. Она вспоминает, как проходя по Сенной площади, предложила пешком пройти еще одну станцию и уже там спуститься в метро — на станции «Технологический университет».

Спускаясь по эскалатору, ребята фотографировали Женю. Но как только они оказались на платформе, прибыл поезд, в котором только что произошел взрыв. Девушка не растерялась и начала оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим на месте.

В тот день на станции многие помогали пострадавшим, но, по словам девушки, некоторые снимали видео на гаджеты вместо того, чтобы помогать людям. «Подбегали с телефонами, спрашивали, чем помочь, вызвать ли скорую и дальше убегали. Вот же у них в руках телефоны, позвони, но они снимали», — вспоминает она.

Евгения до сих пор не полностью оправилась от пережитого ужаса. В беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» девушка призналась, что все, чего она хочет сейчас, — изоляции. Выйдя ненадолго из кафе перед вручением медали, она испугалась человека, который прошел сзади нее. Сейчас с Евгенией работает психолог.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жительнице Татарстана вручили медаль за помощь пострадавшим во время теракта в Санкт-Петербурге
Европарламент одобрил безвизовый режим для украинцев
Задержаны предполагаемые сообщники петербургского смертника
Кремль призвал воздержаться от поспешных выводов по химатаке
Минтруд России назвал самые востребованные профессии в 2017 году
Обнаружена новая схема обналичивания денег через ломбарды
Потерявшийся кусок МКС сфотографировали с Земли
В Британии составят первый в мире реестр недвижимости олигархов
Спорт
Сборная Аргентины без Месси рискует не попасть на ЧМ в России Капитан Аргентины Лионель Месси был дисквалифицирован ФИФА на четыре отборочных матча
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Павел Прилучный станет ведущим телешоу на «Первом канале» Новый проект получил название «Битва фонограмм» и является российским аналогом популярного американского проекта Lip Sync Battle
Недвижимость
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
В России за год разорились более 3 тысяч застройщиков
На рынок жилья Петербурга вывели сразу 50 новостроек
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь