В Казани сохраняется теплая погода без осадков

Погода будет облачной, с прояснениями, без существенных осадков (как в РТ, так и в Казани). Ветер юго-западный, умеренный.

В целом по Татарстану в субботу, 8 апреля, погода прогнозируется с переменной облачностью. Местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах республики — туман. Ветер южный, умеренный, днем местами порывами до 16 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью будет варьироваться от 0 до 5 градусов выше нуля. Максимальная температура воздуха днем составит 7−12 градусов тепла, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.