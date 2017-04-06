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17:21 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани сохраняется теплая погода без осадков

(Город Казань KZN.RU, 6 апреля). В Татарстане и его столице сохраняется теплая погода. Предстоящей ночью температура воздуха в Казани составит от нуля до +2 градусов. Днем 7 апреля столбики термометров поднимутся до 9−11 градусов тепла.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Погода будет облачной, с прояснениями, без существенных осадков (как в РТ, так и в Казани). Ветер юго-западный, умеренный.

В целом по Татарстану в субботу, 8 апреля, погода прогнозируется с переменной облачностью. Местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах республики — туман. Ветер южный, умеренный, днем местами порывами до 16 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью будет варьироваться от 0 до 5 градусов выше нуля. Максимальная температура воздуха днем составит 7−12 градусов тепла, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

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