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17:18 (мск), источник: Новый Калининград

Глава поискового отряда: Алиханов согласился навести порядок на воинских мемориалах

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов поддержал предложение синхронизировать работу по ремонту мемориалов с деятельностью калининградских краеведов и поисковиков. Об этом сообщил корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» глава поисковой организации «Совесть» Руслан Хисамов, комментируя итоги закрытой для СМИ встречи Алиханова с представителями поисковых движений и краеведческих организаций, которая прошла в четверг в рамках открытия в Калининграде всероссийской «Вахты памяти».

«Врио губернатора идет нам навстречу. Поднятые нами проблемы, вопросы он готов решать. Сказал, что это приоритет, нужно как можно быстрее с этим разобраться», — рассказал Хисамов. По его словам, поисковики и краеведы предложили Алиханову навести порядок на воинских захоронениях, поскольку на мемориальных плитах до сих пор содержатся ошибки в именах увековеченных бойцов. «Очень много мемориалов на территории области, но до сих пор не проделана работа по определению границ захоронений. Никто точно не знает, сколько человек похоронено на том или ином мемориале, где границы этих захоронений. Учитывая, что большинство фамилий нанесено формально, а останки по-прежнему находятся в полях, лесах в местах первичных захоронений, то опять-таки нужно предусмотреть резервацию под перезахоронения земли на тех мемориалах, где увековечены имена», — рассказал Хисамов.

Отметим, ранее глава общественной организации «Наследие Калининградской земли» (НАКАЗ), создатель сайта «Пруссия39» Дмитрий Востриков рассказал корреспонденту «Нового Калининграда. Ru», что организация завершила работу по систематизации списков погибших бойцов, увековеченных на территории Калининградской области. По словам Вострикова, в ходе работы было выявлено большое количество ошибок — на некоторых мемориалах бойцы увековечены ошибочно, в именах и воинских званиях есть неточности и т. п. Кроме того, на территории области по-прежнему находится большое число заброшенных первичных захоронений, за которыми в настоящее время никто не ухаживает. «Но при этом во время масштабных работ по ремонту мемориалов к 9 мая муниципальные власти продолжают множить ошибки, которые были допущены ранее», — отмечал Востриков. По его словам, работа краеведов и поисковиков должна быть синхронизирована с работой муниципалитетов. «Если во время ремонта мемориалов муниципалитеты будут руководствоваться нашей базой данных, то есть все шансы, что к 75-летию Победы Калининградская область станет первым регионом в России, в котором работа по увековечению памяти погибших воинов будет завершена качественно», — отметил Востриков.

Напомним, ранее Дмитрий Востриков неоднократно поднимал проблему ошибок в именах увековеченных на территории региона бойцов, однако ситуация не изменялась.

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